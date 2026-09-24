Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέθηκε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στην αεροπορική βάση

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει της κρίσιμης συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η άφιξη πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποδέχθηκε προσωπικά. Η κίνηση αυτή θεωρείται ασυνήθιστη και ξέφυγε από το καθιερωμένο πρωτόκολλο, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο επισημότητας που δόθηκε στην επίσκεψη.

Η άφιξη του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ

Το αεροσκάφος του Κινέζου προέδρου προσγειώθηκε περίπου στις 00:40, ώρα Ελλάδας, στην αεροπορική βάση Άντριους. Η άφιξη του Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές, καθώς είχε παραταχθεί κόκκινο χαλί και άγημα για την τελετή υποδοχής. Στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής, είχαν παραταχθεί στρατιωτικοί και μαχητικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η διέλευση δύο βομβαρδιστικών αεροσκαφών B-1 πάνω από την αεροπορική βάση, στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής του Κινέζου προέδρου. Αυτή η επίσημη υποδοχή σηματοδοτεί την έναρξη συνομιλιών που βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η ασυνήθιστη υποδοχή από τον Αμερικανό πρόεδρο

Σε μια κίνηση που ξέφυγε από το καθιερωμένο πρωτόκολλο, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ο ίδιος στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η προσωπική υποδοχή του Σι στο αεροδρόμιο θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο, καθώς ο Τραμπ επέλεξε να μεταβεί ο ίδιος στη στρατιωτική βάση αντί να περιμένει τον Κινέζο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Η προσωπική παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στην πίστα της αεροπορικής βάσης Άντριους για την υποδοχή ξένου ηγέτη αποτελεί μια ιδιαίτερα σπάνια πρακτική. Η τελευταία αντίστοιχη υποδοχή στην ίδια βάση είχε πραγματοποιηθεί το 1962, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, είχε υποδεχθεί τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επισημότητας που έχει δοθεί στην επίσκεψη.

Οι επίσημες τιμές και οι συνοδείες

Κατά την άφιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν. Τα δύο ζευγάρια περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, με τους δύο αρχηγούς κρατών να προηγούνται.

Μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν λίγα λόγια κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας. Μετά την ολοκλήρωση της σύντομης τελετής υποδοχής, οι δύο ηγέτες αναχώρησαν ξεχωριστά από την αεροπορική βάση.

Το πρόγραμμα της τριήμερης επίσκεψης

Η τριήμερη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων. Μεταξύ αυτών, προβλέπεται κρατικό δείπνο στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, καθώς και στρατιωτικές τελετές με νέες πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών.

Επιπλέον, ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να τύχει επίσημης υποδοχής στον Λευκό Οίκο, με πλήρεις τιμές προς τιμήν του. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η ρίψη 21 κανονιοβολισμών στον Νότιο Κήπο, μια ιδιωτική συνάντηση για τσάι με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, καθώς και μια επίσκεψη στα Εθνικά Αρχεία.

Η σημασία της συνάντησης

Η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου αποτελεί την πρώτη κρατική επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Η επιλογή του Τραμπ να μεταβεί ο ίδιος στην αεροπορική βάση για την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στην επίσκεψη.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια κομβική συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου, καθιστώντας τη συνάντηση ιδιαίτερα κρίσιμη και στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos