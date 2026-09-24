Η ακρίβεια στην ενέργεια πιέζει κυβέρνηση και πολίτες ενόψει της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής

Η ακρίβεια στην ενέργεια μοιάζει με «τσουνάμι» που απειλεί να πνίξει την κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει καθοριστικά τις ζωές των ελληνικών νοικοκυριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνταξιούχων. Τα χρήματα των πολιτών εξανεμίζονται πριν καν μπει για τα καλά ο χειμώνας, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης ανησυχίας και προβληματισμού στο κυβερνητικό επιτελείο.

Οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η ραγδαία άνοδος των τιμών στην ενέργεια έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης και η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής της βενζίνης στην αντλία απειλούν να ανατρέψουν τον όποιο προγραμματισμό έχει κάνει η κυβέρνηση. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ κινδυνεύουν να πάνε στο καλάθι των αχρήστων, αν δεν βρεθεί άμεσα μία λύση στο ζήτημα.

Οι πολίτες, σύμφωνα με τις καταγραφές των δημοσκοπήσεων, δηλώνουν ότι δεν έχουν άλλες αντοχές απέναντι στην ακρίβεια. Τα θέματα που αφορούν την τσέπη τους βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους, γεγονός που εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων.

Προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, εκφράζουν την άποψη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπρεπε να είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, καθώς ο επερχόμενος χειμώνας προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολος. Ο προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου είναι έντονος, καθώς η ακρίβεια στο πετρέλαιο θέρμανσης και η άνοδος της βενζίνης μπορούν να τινάξουν στον αέρα τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Επιπλέον, η κυβέρνηση εκφράζει ανησυχία και για την ενίσχυση των ακραίων δεξιών φωνών στη χώρα, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων της ακρίβειας. Η επανεμφάνιση του Κασιδιάρη έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλο προβληματισμό στο κυβερνητικό επιτελείο, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση στην πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Οι ελπίδες στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής

Η κυβέρνηση επιχειρεί να προσδεθεί στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με την Ελλάδα. Ωστόσο, η χώρα μας βρίσκεται πολύ ψηλά στον κατάλογο με τις υψηλότερες τιμές στην ενέργεια, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Οι ελπίδες για μια κοινή ευρωπαϊκή λύση στρέφονται στην επικείμενη σύνοδο κορυφής.

Η σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Εκεί αναμένεται να τεθούν υπό συζήτηση όλες οι προτάσεις με στόχο την εξεύρεση μιας λύσης που θα διευκολύνει την πλειοψηφία των χωρών μελών της ΕΕ.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, η ελληνική πλευρά αναμένεται να καταθέσει ένα αίτημα για την ενεργοποίηση μιας «ρήτρας διαφυγής» από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Στόχος αυτής της κίνησης είναι να δημιουργηθεί περαιτέρω χώρος για εθνικές παρεμβάσεις, όπως μια προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό το μέτρο θα μπορούσε να συμβάλει στον «τιθάσευση» των τιμών.

Παράλληλα, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Φινλανδία, η Δανία και η Ολλανδία, έχουν θέσει στο «τραπέζι» των συζητήσεων την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων. Αυτή η πρόταση προβάλλεται ως ένα μέτρο για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στο πετρέλαιο κίνησης (diesel).

Το δίλημμα της Αθήνας και οι πολιτικές προεκτάσεις

Κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται επιφυλακτικά σχετικά με την πορεία των συνομιλιών στις Βρυξέλλες. Όπως επισημαίνουν, εάν οι Ευρωπαίοι δεν καταλήξουν σε μία συνολική λύση, η Αθήνα θα αναγκαστεί να δράσει μόνη της. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η κυβέρνηση θα πρέπει είτε να περικόψει κάποια δαπάνη είτε να αυξήσει κάποιον άλλον φόρο, δημιουργώντας ένα δύσκολο οικονομικό και πολιτικό δίλημμα.

Η αναζήτηση λύσης είναι επείγουσα, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και το πολιτικό κλίμα. Η κυβέρνηση αναζητά το ταχύτερο δυνατόν μία διέξοδο από την ενεργειακή κρίση, προκειμένου να διαχειριστεί τις πιέσεις που δέχεται τόσο από την κοινωνία όσο και από το εσωτερικό του κόμματός της.

Με πληροφορίες από: Topontiki