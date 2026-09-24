Προβληματισμός για την κυβερνητική στάση στην ακρίβεια, κριτική για τον Απόστολο Τζιτζικώστα και κρίση στην κτηνοτροφία

Η κυβέρνηση βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής αναφορικά με τη διαχείριση της ακρίβειας και των τιμών στα καύσιμα, με τους υποστηρικτές της να θεωρείται ότι την εκθέτουν με την ακατάπαυστη προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν κάθε κίνηση. Παράλληλα, έντονος προβληματισμός επικρατεί για την παρουσία του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Κομισιόν, καθώς η μέχρι τώρα θητεία του χαρακτηρίζεται ως «άτονη» και «άνοστη». Επιπλέον, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

Η κριτική για την ακρίβεια και οι «πρόθυμοι»

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις, ιδίως όσες βρίσκονται για μεγάλο διάστημα στην εξουσία, είναι οι λεγόμενοι «πρόθυμοι» υποστηρικτές. Αυτοί οι «πρόθυμοι» χαρακτηρίζονται από μια γλοιώδη προσπάθεια να δικαιολογήσουν κάθε κυβερνητική ενέργεια, ακόμα και όταν αυτή είναι εμφανώς λανθασμένη. Η αστείρευτη και ασυγκράτητη διαθεσιμότητά τους να επαινούν κινήσεις της κυβέρνησης, χωρίς να κρατούν ούτε μία «πισινή», θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.

Η συζήτηση γύρω από την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων, τα καρτέλ στα σούπερ μάρκετ και την υποκρισία με τις τράπεζες αναδεικνύει αυτή την τάση. Εκφράζονται φόβοι ότι οι «πρόθυμοι» υποστηρικτές της κυβερνητικής ακινησίας σε αυτά τα ζητήματα θα «πάρουν την κυβέρνηση στον λαιμό τους». Ενώ η μισή Ευρώπη έχει ήδη λάβει μέτρα, χωρίς να αναμένει αποφάσεις ή εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα η κυβέρνηση φέρεται να παραμένει αδρανής, παρά το γεγονός ότι η κοινωνία βρίσκεται «στα κάγκελα».

Ο προβληματισμός για τον Απόστολο Τζιτζικώστα στην Κομισιόν

Έντονος προβληματισμός επικρατεί αναφορικά με την παρουσία του Απόστολου Τζιτζικώστα ως Επιτρόπου στην Κομισιόν. Κοινή είναι η άποψη, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ότι ο κ. Τζιτζικώστας λειτουργεί σαν «τουρίστας» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η διαπίστωση δεν σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιό του, το οποίο περιλαμβάνει τον Τουρισμό και τις Μεταφορές, αλλά αφορά τη γενικότερη παρουσία του.

Η μέχρι τώρα θητεία του έχει προκαλέσει πλήρη απογοήτευση, καθώς χαρακτηρίζεται ως «άτονη» και «άνοστη». Η εικόνα του «ανύπαρκτου Επιτρόπου» έχει γίνει κοινός τόπος συζήτησης, αναδεικνύοντας την έλλειψη δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας που του αποδίδεται.

Το σενάριο Σαμαρά και οι επιπτώσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Λόγω της κατάστασης αυτής, κάποιοι εντός του Μαξίμου και της κυβέρνησης έχουν αρχίσει να αναλογίζονται εναλλακτικές. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο, εάν ο Πρωθυπουργός είχε αποδεχθεί την ιδέα να προτείνει τον Αντώνη Σαμαρά για τη θέση του Επιτρόπου, η Ελλάδα θα είχε τώρα έναν δραστήριο εκπρόσωπο στην Επιτροπή.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι μια τέτοια επιλογή θα είχε αποφύγει τον «πονοκέφαλο» που αντιμετωπίζει το κόμμα του Μεσσήνιου πολιτικού, καθώς και τον «κακό χαμό» που βιώνουν οι πολίτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο εν λόγω «χαμός» φέρεται να προκλήθηκε από τον ίδιο τον κ. Τζιτζικώστα, με όλες τις δυνάμεις και τις επιλογές του κατά την αποχώρησή του από την Περιφέρεια.

Κρίση στην κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Σοβαρή κρίση αντιμετωπίζει και ο τομέας της κτηνοτροφίας, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην εξάπλωση της ευλογιάς, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στον κτηνοτροφικό κλάδο.

Οι αρμόδιοι του υπουργείου «τρέχουν και δεν φτάνουν» για να διαχειριστούν την κατάσταση, με την αποτελεσματικότητα του υπουργείου να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο όρος «Ανάπτυξης» στο όνομα του υπουργείου χρησιμοποιείται πλέον «κατ’ ευφημισμό», υποδηλώνοντας την έλλειψη πραγματικής ανάπτυξης και την αδυναμία αντιμετώπισης των προβλημάτων του αγροτικού τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki