Η Ντέλσι Ροδρίγκες στον ΟΗΕ: «Η Βενεζουέλα ξαναγεννιέται» με εκλογές και διάλογο

Τη διεξαγωγή εκλογών στη Βενεζουέλα προανήγγειλε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κατά την πρώτη της ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη πολιτικού διαλόγου με τμήματα της αντιπολίτευσης, σηματοδοτώντας μια νέα πολιτική συγκυρία για τη Βενεζουέλα. Η κυρία Ροδρίγκες δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές, τονίζοντας ότι ο λαός της χώρας θα καθορίσει τον κατάλληλο χρόνο.

Εκλογές και πολιτικός διάλογος

Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ντέλσι Ροδρίγκες δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εκλογές θα διεξαχθούν στη Βενεζουέλα». Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνησή της έχει ήδη ξεκινήσει έναν πολιτικό διάλογο με διάφορους τομείς της αντιπολίτευσης. Στόχος αυτού του διαλόγου, όπως ανέφερε η ίδια, είναι η διαμόρφωση μιας διαδικασίας που θα εξασφαλίζει ίσους όρους για όλους τους συμμετέχοντες.

Η μεταβατική πρόεδρος υπογράμμισε την προσήλωση στην εκλογική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε ακριβώς θα λάβουν χώρα οι κάλπες. Επανέλαβε τη θέση ότι ο λαός της Βενεζουέλας είναι αυτός που θα καθορίσει την κατάλληλη στιγμή για τη διεξαγωγή των εκλογών, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη συμμετοχή και τη δημοκρατική έκφραση της βούλησής του.

Εγγυήσεις για διαφανή διαδικασία

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, η κυρία Ροδρίγκες παρείχε διαβεβαιώσεις σχετικά με την ετοιμότητα των κρατικών θεσμών. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για τη διεξαγωγή των εκλογών, οι θεσμοί της Βενεζουέλας θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι. Ο σκοπός αυτής της ετοιμότητας είναι να εγγυηθούν μια συμπεριληπτική και διαφανή εκλογική διαδικασία.

Αυτή η δέσμευση για διαφάνεια και συμμετοχικότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο των δηλώσεων της μεταβατικής προέδρου, καθώς επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης γύρω από τις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις. Η διασφάλιση ίσων όρων για όλους τους πολιτικούς φορείς και τους πολίτες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή μετάβαση και την αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας.

Νέα πολιτική εποχή και διεθνείς σχέσεις

Η ομιλία της Ντέλσι Ροδρίγκες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε σε μια νέα πολιτική συγκυρία για τη Βενεζουέλα. Αυτή η νέα εποχή έρχεται μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία και την ανάληψη της μεταβατικής ηγεσίας της χώρας από την ίδια. Η παρουσία της στο βήμα του ΟΗΕ δεν είχε μόνο εσωτερική σημασία, αλλά και διεθνή απήχηση.

Ειδικότερα, η επίσκεψή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί την πρώτη φορά που πρόεδρος της Βενεζουέλας επισκέπτεται τη χώρα από το 2018. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την πρόθεση της νέας ηγεσίας να επαναπροσδιορίσει τις διεθνείς σχέσεις της Βενεζουέλας και να ανοίξει νέους διαύλους επικοινωνίας με τη διεθνή κοινότητα.

Μήνυμα για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η κυρία Ροδρίγκες αναφέρθηκε εκτενώς και στις σχέσεις της Βενεζουέλας με την Ουάσινγκτον. Εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόθεσή του να αποκαταστήσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή η δήλωση σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Βενεζουέλας, με στόχο την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων.

Κλείνοντας την ομιλία της, η μεταβατική πρόεδρος έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης, δηλώνοντας με έμφαση: «Η Βενεζουέλα ξαναγεννιέται». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η πορεία προς την πλήρη αποκατάσταση και σταθεροποίηση της χώρας δεν θα είναι εύκολη, υποδηλώνοντας τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά. Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά και τη συνειδητοποίηση των δυσκολιών που πρέπει να ξεπεραστούν.

Με πληροφορίες από: Enikos