Ο παρουσιαστής του πολιτικού talk show του MEGA, Τάκης Χατζής, «επέστρεψε» με έναν αριστοτεχνικό τρόπο το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη περί «μπάφου», απευθυνόμενος στον Βασίλη Σπανάκη της Νέας Δημοκρατίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προκαλώντας την αντίδραση του πάνελ, το οποίο «λύθηκε» στα γέλια. Η συζήτηση εκείνη τη στιγμή επικεντρωνόταν στην πιθανή αλαζονική στάση ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης.

Η «επιστροφή» του σχολίου από τον Τάκη Χατζή

Στο πλαίσιο του πολιτικού talk show που παρουσιάζει στο MEGA, ο Τάκης Χατζής βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί σε ένα προηγούμενο σχόλιο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Η στιγμή αυτή δημιουργήθηκε όταν ο κ. Χατζής συνομιλούσε με τον κ. Βασίλη Σπανάκη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν παρών στο πάνελ της εκπομπής. Η «επιστροφή» της επίμαχης ρήσης έγινε με τρόπο που προκάλεσε άμεσα την αντίδραση των παρευρισκομένων, με το σύνολο του πάνελ να ξεσπά σε γέλια.

Η συζήτηση στην εκπομπή είχε ως βασικό της θέμα την πιθανή αλαζονική συμπεριφορά ορισμένων υπουργών που ανήκουν στην κυβέρνηση. Εκείνη τη στιγμή, ο υφυπουργός Εσωτερικών ήταν επίσης καλεσμένος στο πάνελ. Όταν ήρθε η σειρά του κ. Σπανάκη να εκφράσει την άποψή του σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, αντί να σχολιάσει τα όσα είχαν ειπωθεί από τον κ. Γεωργιάδη, επέλεξε να μετατοπίσει τη συζήτηση. Ο κ. Σπανάκης στράφηκε ξαφνικά προς την τελευταία δημόσια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που οδήγησε το υπόλοιπο πάνελ να ξεκινήσει την «καζούρα», δημιουργώντας έναν απολαυστικό διάλογο με τον Τάκη Χατζή.

Το αρχικό σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη περί «μπάφου»

Το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη, το οποίο «επέστρεψε» ο Τάκης Χατζής, είχε διατυπωθεί σε προηγούμενη τηλεοπτική εμφάνιση του υπουργού Υγείας. Συγκεκριμένα, ένας δημοσιογράφος του Action 24 είχε απευθύνει μια ερώτηση στον κ. Γεωργιάδη, θέτοντας ένα υποθετικό σενάριο πολιτικής συνεργασίας. Η ερώτηση αφορούσε την περίπτωση όπου η Νέα Δημοκρατία θα κέρδιζε τις εκλογές με ένα ποσοστό της τάξης του 28%, ενώ παράλληλα θα υπήρχε ένα κόμμα στα δεξιά της με ποσοστό 15%.

Στο πλαίσιο αυτού του υποθετικού σεναρίου, ο δημοσιογράφος ρώτησε εάν θα μπορούσε να προκύψει μια κυβερνητική συνεργασία με άλλον πρωθυπουργό. Σε απάντηση αυτής της ερώτησης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προέβη σε μια αποστροφή του λόγου του, λέγοντας: «Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;».

Η αντίδραση του δημοσιογράφου και η προσπάθεια αναδίπλωσης

Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του δημοσιογράφου που είχε θέσει την ερώτηση. Ο δημοσιογράφος απάντησε στον υπουργό Υγείας, διευκρινίζοντας ότι δεν καπνίζει «ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο». Με αυτόν τον τρόπο, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε χρήση ουσιών που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση του ή τον τρόπο διατύπωσης της ερώτησής του.

Επιπλέον, ο δημοσιογράφος τόνισε ότι δεν επρόκειτο να απαντήσει στον κ. Γεωργιάδη με τον ίδιο τρόπο. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική», υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να διατηρήσει ένα επίπεδο στον διάλογο. Μετά την ξεκάθαρη αυτή αντίδραση από τον δημοσιογράφο, ο υπουργός προσπάθησε να ανασκευάσει τα λεγόμενά του, λέγοντας: «Καλά, πλάκα έκανα».

Με πληροφορίες από: Reader