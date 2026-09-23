Άδωνις Γεωργιάδης: «Λάθος μου που διαφήμισα νανογιλέκα»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προέβη σε μια σημαντική παραδοχή, δηλώνοντας ότι ήταν λάθος η επιλογή του να διαφημίσει νανογιλέκα το 2017. Η δήλωση αυτή έρχεται στο φως με αφορμή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά με το φαινόμενο της ψευδοιατρικής. Την περίοδο εκείνη, ο κ. Γεωργιάδης, όντας μέλος της Βουλής, είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές του Τηλεάστυ, καλώντας τους τηλεθεατές να προχωρήσουν σε παραγγελίες των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία προωθούνταν για λόγους ευεξίας.

Η παραδοχή του υπουργού Υγείας

Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος σήμερα κατέχει το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Υγείας, διευκρίνισε ότι η απόφασή του να διαφημίσει τα προϊόντα της εταιρίας Nanobionic είχε ληφθεί καθαρά για εμπορικούς λόγους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν ότι σε 3 εκπομπές τηλεπώλησης στο Τηλεάστυ τότε, επέλεξα για εμπορικούς καθαρά σκοπούς (εκπομπή τηλεπώλησης ήταν) κάποια προϊόντα -νανογιλέκα- της εταιρίας Nanobionic». Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει την εμπορική διάσταση της τότε δραστηριότητάς του.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι, παρά την «εξαιρετική ποιότητα» των προϊόντων και την επιτυχία τους στις πωλήσεις, διέκοψε τη διαφημιστική τους προβολή. Η διακοπή αυτή συνέβη όταν αντιλήφθηκε «το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν». Παρόλα αυτά, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι δεν κατάφερε να αποφύγει την «πολιτική ζημία» που προέκυψε από αυτή την ενέργεια.

Οι διαφημίσεις του 2017 στο Τηλεάστυ

Η υπόθεση των νανογιλέκων ανάγεται στο έτος 2017, χρονική περίοδο κατά την οποία ο Άδωνις Γεωργιάδης ασκούσε τα καθήκοντα του βουλευτή. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, είχε πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο τηλεοπτικό κανάλι Τηλεάστυ, όπου προέτρεπε το τηλεοπτικό κοινό να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Οι δηλώσεις του περιλάμβαναν προσωπικές εμπειρίες και συστάσεις, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής τους προβολής.

Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης είχε χρησιμοποιήσει φράσεις όπως: «Σας λέω το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Το κάναμε πρώτα σε εμάς. Το φοράει ο Λεωνίδας και έφυγαν οι πόνοι που είχε. Αγοράστε πάνω από ένα, μην το αφήσετε για αύριο». Αυτές οι δηλώσεις αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος των εκπομπών τηλεπώλησης, μέσω των οποίων προωθούνταν τα νανογιλέκα.

Διευκρινίσεις για τον χαρακτήρα των προϊόντων

Στην πρόσφατη τοποθέτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο παρουσίασης των νανογιλέκων στο παρελθόν. Υπογράμμισε με έμφαση ότι ποτέ δεν είχε προωθήσει τα συγκεκριμένα προϊόντα ως ιατροτεχνολογικά ή ως μέσο θεραπείας για σοβαρές παθήσεις, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας ή άλλες ασθένειες. Αυτή η διευκρίνιση αποτελεί κεντρικό σημείο της υπερασπιστικής του γραμμής.

Αντιθέτως, όπως ο ίδιος δήλωσε, σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές είχε επιμείνει ότι τα νανογιλέκα δεν ήταν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά ανήκαν στην κατηγορία των «προϊόντων ευεξίας». Είχε αναφέρει ότι «νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς και σε ανακουφίζουν από διάφορους πόνους». Ο υπουργός έθεσε επίσης ένα ρητορικό ερώτημα, αναρωτώμενος: «Αλλά για καθίστε μόνον εγώ τα έλεγα αυτά και τελικά τί εταιρία ήταν αυτή;»

Υπεράσπιση της εταιρείας και των διακρίσεων

Παρά την παραδοχή του για το λάθος της διαφήμισης, ο Άδωνις Γεωργιάδης διατήρησε μια στάση υπεράσπισης ως προς την ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας Nanobionic. Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο υπουργός παρέθεσε δημοσιεύματα που αφορούν τις διακρίσεις τις οποίες έχει λάβει η εταιρεία, επισημαίνοντας έτσι την αναγνωρισμένη ποιότητα των προϊόντων της.

Η συζήτηση σχετικά με τα νανογιλέκα επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας, πυροδοτούμενη από τη γενικότερη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα της ψευδοιατρικής. Ο υπουργός αναγνώρισε ανοιχτά την καθαρά εμπορική φύση των τότε ενεργειών του και την πολιτική ζημία που, όπως ο ίδιος δήλωσε, υπέστη ως αποτέλεσμα αυτών των επιλογών.

Με πληροφορίες από: Topontiki