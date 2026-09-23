Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει 90ήμερη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει ένα σχέδιο για την επιβολή 90ήμερης απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη μείωση των τιμών ενέργειας, οι οποίες επιβαρύνουν τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ωστόσο, το σχέδιο έχει προκαλέσει διαφωνίες τόσο εντός της κυβέρνησης όσο και με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Σχέδιο απαγόρευσης και εσωτερικές διαφωνίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από πέντε άτομα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται πάνω σε αυτό το σχέδιο. Η νομική διαδικασία για την επιβολή της απαγόρευσης βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, όπως αναφέρει το Politico. Η πρόταση αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαφωνίες.

Η πετρελαϊκή βιομηχανία έχει προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος από την απαγόρευση θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από υψηλότερες τιμές καυσίμων στο μέλλον. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, στελέχη της βιομηχανίας διύλισης, αλλά και ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, προσπαθούν να πείσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τέτοια απαγόρευση θα μπορούσε να αποδειχθεί κακή ιδέα και να έχει αρνητικά αποτελέσματα.

Ιστορικό πλαίσιο και πιθανές συνέπειες

Οποιαδήποτε διακοπή των αποστολών ντίζελ θα αποτελούσε τον πρώτο περιορισμό στις εξαγωγές ενέργειας των ΗΠΑ μετά την άρση, το 2015 από την κυβέρνηση Ομπάμα, μιας δεκαετούς απαγόρευσης στις εξαγωγές πετρελαίου. Οι επικριτές του σχεδίου εκφράζουν φόβους ότι μια απαγόρευση θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών της βενζίνης, των καυσίμων αεροσκαφών και άλλων καυσίμων.

Άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και στα οποία παραχωρήθηκε ανωνυμία, προκειμένου να περιγράψουν τις εσωτερικές επικοινωνίες του Λευκού Οίκου, ανέφεραν τις ανησυχίες τους. Παρά τις προειδοποιήσεις αυτές, η πίεση για άμεση δράση παραμένει ισχυρή, καθώς οι τιμές στις αντλίες συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία.

Παράγοντες που οδήγησαν στις υψηλές τιμές

Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα-ρεκόρ, γεγονός που αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο πόλεμος που εξαπέλυσε η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, καθώς και οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. Αυτές οι εξελίξεις έχουν συμβάλει στην άνοδο των τιμών και έχουν δημιουργήσει ένα δύσκολο ενεργειακό τοπίο.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας έχουν προκαλέσει απαιτήσεις από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς αγροτικών πολιτειών για την επιβολή της απαγόρευσης. Η ανησυχία για το κόστος των καυσίμων είναι ιδιαίτερα έντονη σε αυτές τις περιοχές, όπου το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για γεωργικές και μεταφορικές δραστηριότητες.

Η τρέχουσα κατάσταση των τιμών

Η μέση τιμή ενός γαλονιού ντίζελ ανήλθε την Τετάρτη στα 6,52 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της AAA. Αυτή η τιμή καταγράφει αύξηση κατά 91 σεντς σε σχέση με έναν μήνα πριν. Επιπλέον, η αύξηση είναι ακόμη πιο σημαντική σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς η τιμή έχει ανέβει κατά 2,83 δολάρια.

Οι υψηλές αυτές τιμές αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές απέχουν λιγότερο από επτά εβδομάδες. Η ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη.

Η αποφασιστικότητα του προέδρου Τραμπ

Παρά τις αντιδράσεις και τις προειδοποιήσεις για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να προσανατολίζεται στην ανακοίνωση της απαγόρευσης έως το τέλος της εβδομάδας. Ένα στέλεχος της πετρελαϊκής βιομηχανίας, το οποίο έχει συζητήσει το θέμα με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο Τραμπ θεωρεί τυχόν αρνητικές συνέπειες ως «πρόβλημα του Δεκεμβρίου».

Το ίδιο άτομο, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για τις συζητήσεις με αξιωματούχους, σημείωσε ότι αυτό που έχει παραμερίσει τις πιο ψύχραιμες φωνές στον Λευκό Οίκο είναι η απόλυτη ανησυχία για τις τιμές στις αντλίες, περιγράφοντας την κατάσταση ως «ο ουρανός πέφτει, πρέπει να κάνουμε κάτι».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis