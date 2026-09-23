Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: «Διεκδικούμε τρίτη θητεία για την αλλαγή της χώρας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων στη Νέα Υόρκη, έστειλε μήνυμα με φόντο τις εκλογές του 2027. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μία ακόμη εκλογή, όχι για την επίτευξη ενός πολιτικού ρεκόρ, αλλά για τη συνέχιση των αλλαγών στη χώρα. Στην ατζέντα του πρωθυπουργού βρέθηκαν οι επικείμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα ενέργειας.

Στόχος η τρίτη θητεία για την αλλαγή της χώρας

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιδίωξη μιας τρίτης θητείας δεν έχει να κάνει με το «να σπάσουμε το ρεκόρ», αλλά με την αλλαγή της χώρας. Είπε ότι αυτό τον ωθεί, όπως και την κυβέρνηση, να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για να βελτιώσουν τη ζωή των απλών Ελλήνων.

Επιπλέον, στόχος είναι η ενίσχυση της γεωπολιτικής και οικονομικής θέσης της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, δηλώνοντας: «Επιδιώκουμε τρίτη εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα. Να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας διεθνώς».

Οικονομία και μεταρρυθμίσεις

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία επιτρέπει τη στήριξη των πολιτών. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραμένει «παράγοντας σταθερότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά», συνδυάζοντας την ανάπτυξη με τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν το 2026 ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν με χαμηλότερο επιτόκιο από τέσσερις χώρες των G7». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει και αρκετές ακόμη μεταρρυθμίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν, σκιαγραφώντας τις προτεραιότητες που θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο της επόμενης τετραετίας.

Μηνύματα προς το εσωτερικό και την Τουρκία

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας: «Πρέπει να δουλέψουμε δύο φορές πιο σκληρά για να πείσουμε τους Έλληνες ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη τους». Αναγνώρισε ότι όσο περισσότερο παραμένει κάποιος στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν αποδέχεται απειλές από κανέναν. Δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι φιλήσυχη χώρα και θέλει καλές σχέσεις με γείτονες, ειδικά την Τουρκία, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν».

Ενεργειακή ασφάλεια και γεωτρήσεις

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι την άνοιξη του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil για φυσικό αέριο. Αυτή η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την περηφάνια του για το γεγονός, τονίζοντας ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά από το 1970. Υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή τους προς όφελος των πολιτών.

Απολογισμός και η «σφραγίδα έγκρισης»

Ο πρωθυπουργός έκανε σύγκριση με το πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019, δηλώνοντας ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Τόνισε ότι πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όσα έχουν επιτευχθεί είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα.

Σχετικά με τις υποσχέσεις που δόθηκαν στον ελληνικό λαό το 2023, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση εκπλήρωσε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στους Έλληνες. Αυτό, όπως είπε, αποτελεί «σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια».

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit