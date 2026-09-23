Πολάκης κατά Γεωργιάδη: Ζητείται η αποπομπή του υπουργού από την κυβέρνηση

Την άμεση αποπομπή του Άδωνι Γεωργιάδη από την κυβέρνηση ζητούν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, καθώς και τα στελέχη των Τομέων Υγείας και Διαφάνειας του κόμματος. Σε κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, καταγγέλλουν τον υπουργό για εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής στον χώρο της υγείας, κάνοντας λόγο για «ντίλερ συμφερόντων» και «ντροπή για την κοινωνία και τη χώρα».

Οι κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η απαίτηση αποπομπής

Στο δελτίο Τύπου που είχε εκδοθεί την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αναφερθεί αναλυτικά στον ρόλο των Κυριάκου Μητσοτάκη, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιώργου Πατούλη και Θάνου Πλεύρη. Οι κατηγορίες αφορούσαν την αποσάθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη θεσμική τους ευθύνη για την αναρχία και την απάτη που, όπως υποστηρίζεται, επικρατεί στο πεδίο των δήθεν ιατρικών υπηρεσιών τύπου «wellness» και «longevity».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε προβλέψει ότι η υπόθεση που ξετυλίγεται αποτελεί την επιτομή της διαφθοράς και της διαπλοκής του «παρακράτους Μητσοτάκη». Έκτοτε, όπως αναφέρεται, οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώνονται καθημερινά, με το κόμμα να τονίζει ότι είναι «ντροπή για την χώρα και την κοινωνία μας» να εκπροσωπούνται από τέτοια πρόσωπα.

Ο ρόλος του πρωθυπουργού και των υπουργών Υγείας

Στην ανακοίνωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζεται ως «κρυπτόμενος Πρωθυπουργός», ο οποίος φέρεται να έχει ευνοήσει συνειδητά και να έχει διευκολύνει θεσμικά το «κερδοσκοπικό – και ενίοτε εγκληματικό – πάρτι» που έχει στηθεί στον χώρο της Υγείας, πίσω από την ταμπέλα του δήθεν «ιατρικού τουρισμού».

Επίσης, οι υπουργοί Υγείας, τόσο ο πρώην όσο και ο νυν, Θάνος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορούνται ότι αποδείχτηκε πως εμπλέκονται προσωπικά. Φέρονται να έχουν διαφημίσει και προωθήσει ενεργά, από τις θέσεις ευθύνης τους, κλινικές και πρακτικές παρόμοιες με αυτές που, σύμφωνα με τις πηγές, «έστειλαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη».

Η εμπλοκή του Γιώργου Πατούλη και το «αμαρτωλό δίκτυο»

Στο στόχαστρο των κατηγοριών βρίσκεται και ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος παραμένει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι ο κ. Πατούλης «συλλαμβάνεται ψευδόμενος κάθε μέρα» και αδυνατεί να αντιπαρατεθεί με τα «ακλόνητα στοιχεία» που έχει φέρει στο φως ο Τομέας Διαφάνειας.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη συμμετοχή και τα «παιχνίδια» του κ. Πατούλη με διάφορες εταιρείες και κλινικές, όπως οι OMS Total Care, OMS Οδοντιατρείο/Πολυιατρείο και MEDI DERMA πλαστικής χειρουργικής. Επισημαίνεται επίσης η εξαφάνιση της MEDI DERMA για επτά μήνες και η μετατροπή της σε GPAT Consulting για real estate. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποδεικνύουν την προσωπική, εταιρική και κερδοσκοπική του εμπλοκή σε ένα «αμαρτωλό δίκτυο» που στήθηκε και υποθάλπεται από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η πρόσφατη αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε χθες το βράδυ, λειτουργώντας, όπως αναφέρεται, και ως εκπρόσωπος Τύπου του Γιώργου Πατούλη. Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Παύλο Πολάκη ως «Ηρακλή Πουαρό», «συκοφάντη» και «σιχαμένο υποκείμενο».

Οι κατηγορίες του κ. Γεωργιάδη προέκυψαν επειδή ο κ. Πολάκης αναπαρήγαγε δημοσιογραφικό ρεπορτάζ για μία κλινική που υποστηρίζει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης σε υγιείς ανθρώπους. Η συγκεκριμένη κλινική είχε προηγουμένως διαφημιστεί και προωθηθεί συστηματικά από τον ίδιο τον Άδωνι Γεωργιάδη, όταν διατελούσε Υπουργός Υγείας.

«Ντροπή για την χώρα και την κοινωνία μας»

Η αντίδραση του Παύλου Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην στάση του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν έντονη, με τη φράση «ντράπηκε και η ντροπή!» να χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση. Τίθενται ερωτήματα σχετικά με το αν τέτοιες συμπεριφορές από έναν υπουργό Υγείας θα γίνονταν ανεκτές σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.

Επίσης, εκφράζεται η απορία για το ποιος άλλος Πρωθυπουργός θα ανεχόταν έναν τέτοιο υπουργό, υποδηλώνοντας την απαίτηση για την απομάκρυνση του Άδωνι Γεωργιάδη από την κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki