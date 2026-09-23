Ο πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη για τη ναυτιλία και την προστασία των θαλασσών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά την παρουσία του, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε εκδήλωση της παγκόσμιας συμμαχίας «Ocean Eye», όπου μίλησε για τη σημασία της προστασίας των θαλασσών και τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα, συνδέοντάς την τόσο με την περιβαλλοντική προστασία όσο και με τη στρατηγική σημασία της θάλασσας για την Ελλάδα.

Η παρουσία στη Νέα Υόρκη και η Σύνοδος του ΟΗΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά διμερών επαφών και διεθνών συναντήσεων με εκπροσώπους άλλων χωρών και οργανισμών.

Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου.

Συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Ocean Eye»

Στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός συμμετείχε το απόγευμα της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, στην εκδήλωση της παγκόσμιας συμμαχίας «Ocean Eye». Πρόκειται για μία διεθνή πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών.

Η πρωτοβουλία αυτή αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και ψηφιακές τεχνολογίες για την επίτευξη των στόχων της. Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη και η ευθύνη των θαλασσών

Κατά την τοποθέτησή του στην εκδήλωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Συνέδεσε την προστασία αυτή τόσο με την περιβαλλοντική προστασία όσο και με τη στρατηγική σημασία της θάλασσας για την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι ωκεανοί είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας, για την οικονομία μας φυσικά», σημειώνοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε πως η προστασία των θαλασσών αποτελεί «τόσο μία ευθύνη όσο και μια στρατηγική προτεραιότητα».

Νέα θαλάσσια πάρκα και τεχνολογική επιτήρηση

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει από το 2024 τη δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων εθνικών πάρκων, με στόχο την επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Μόλις προσφάτως έχουμε δημιουργήσει δυο νέα θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και ένα στο Αιγαίο».

Η σημασία της γνώσης και της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία των θαλάσσιων περιοχών της και να παρακολουθεί τις αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα σε πραγματικό χρόνο. «Ξέρουμε ότι η αποτελεσματική προστασία απαιτεί γνώση και φυσικά πρέπει να κατανοήσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας πολύ καλύτερα, παρατηρώντας τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα», ανέφερε.

Η χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την επιτήρηση και προστασία των θαλασσών αποτελεί ήδη μέρος του σχεδιασμού της Ελλάδας. Στις δεσμεύσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της «Our Ocean Conference» περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη συστήματος επιτήρησης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφόρους και τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία για την παρατήρηση των ωκεανών.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki