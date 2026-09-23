Χακάν Σουκούρ: Από «βασιλιάς» της Τουρκίας στην εξορία – «Μου πήραν τα πάντα, προσπαθούν να με σβήσουν»

Ο Χακάν Σουκούρ, ο άλλοτε «βασιλιάς» του τουρκικού ποδοσφαίρου, βρίσκεται σήμερα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του, ζώντας στην Καλιφόρνια. Ο παλαίμαχος επιθετικός υποστηρίζει ότι η ζωή του διαλύθηκε μετά τη σύγκρουσή του με την εξουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε μια σπάνια και εκτενή εξομολόγηση στο «France Football», ο Σουκούρ περιέγραψε όσα έζησε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «μου πήραν τα πάντα, προσπαθούν να με σβήσουν».

Ο «βασιλιάς» του τουρκικού ποδοσφαίρου

Κάποτε, ο Χακάν Σουκούρ ήταν γνωστός ως ο «Kral», δηλαδή ο «Βασιλιάς» του τουρκικού ποδοσφαίρου. Συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες στιγμές της Γαλατασαράι, μιας από τις κορυφαίες ομάδες της Τουρκίας, όπου αγωνίστηκε και διακρίθηκε για πολλά χρόνια. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν λαμπρή και τον καθιέρωσε ως έναν θρύλο για τους φιλάθλους.

Επιπλέον, ο Σουκούρ φόρεσε τη φανέλα της εθνικής Τουρκίας 112 φορές, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της διεθνούς του πορείας, κατάφερε να πετύχει 51 γκολ, επίδοση που τον ανέδειξε σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της χώρας. Σήμερα, έχοντας αφήσει πίσω του αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική διαδρομή, ζει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία, στην Καλιφόρνια.

Η είσοδος στην πολιτική και οι αρχικοί στόχοι

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Χακάν Σουκούρ αποφάσισε να εισέλθει στον χώρο της πολιτικής. Το 2011, εξελέγη βουλευτής με το κυβερνών κόμμα AKP. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αρχικός του στόχος ήταν να προσφέρει στην ανάπτυξη του τουρκικού αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, το οποίο θεωρούσε ότι είχε μείνει πίσω.

Ο παλαίμαχος επιθετικός θυμάται ότι «η Τουρκία είχε μείνει πολύ πίσω στο ποδόσφαιρο. Εμείς δεν είχαμε τίποτα αντίστοιχο». Είχε πολλά σχέδια στο μυαλό του για να αλλάξει αυτή την κατάσταση και να φέρει την πρόοδο στον αθλητικό τομέα της χώρας, εφαρμόζοντας τις ιδέες του.

Η σχέση με τον Ερντογάν και η ρήξη

Στην αρχή, η σχέση του Χακάν Σουκούρ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν στενή και καλή. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν προσωπικά, με τον Ερντογάν να έχει τελέσει μάλιστα τον πρώτο γάμο του Σουκούρ το 1995. Ο Σουκούρ περιγράφει εκείνη την περίοδο λέγοντας: «Τότε τα πηγαίναμε καλά. Δεν ήταν ο άνθρωπος που έγινε αργότερα».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σουκούρ, είχε συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο να αναλάβει το υπουργείο Αθλητισμού, προκειμένου να εφαρμόσει τις ιδέες του για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη ποτέ, καθώς ο Ερντογάν έδωσε τη συγκεκριμένη θέση στον γαμπρό του. Ο Σουκούρ εξελέγη βουλευτής, αλλά μακριά από τον τομέα του ποδοσφαίρου. Όπως υποστηρίζει, κατάλαβε γρήγορα ότι ο Ερντογάν είχε χρησιμοποιήσει τη δημοτικότητά του και την εικόνα του για να εξασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον και να συγκεντρώσει ψήφους. «Είδα τις πιο σκοτεινές πλευρές της πολιτικής», αναφέρει.

Οι κατηγορίες, η απώλεια περιουσίας και η εξορία

Ο Χακάν Σουκούρ αποχώρησε από το κόμμα AKP το 2013. Έκτοτε, βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες από τις τουρκικές αρχές. Μεταξύ άλλων, του αποδόθηκαν κατηγορίες για σχέσεις με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν. Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά ότι υπήρξε μέλος του συγκεκριμένου κινήματος, τονίζοντας την αλήθεια των λεγομένων του.

Στην εκτενή του εξομολόγηση στο «France Football», ο άλλοτε «βασιλιάς» της Τουρκίας εξέφρασε την επιθυμία του να μιλήσει χωρίς περιορισμούς. «Είμαι έτοιμος να τα πω όλα. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι ζω. Δεν είναι μυθοπλασία, είναι πραγματικότητα. Αν θέλετε μεγάλες απαντήσεις, θα τις έχετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορώ να μείνω εδώ για ώρες», δήλωσε. Η ζωή του, όπως υποστηρίζει, διαλύθηκε, με την περιουσία του να έχει χαθεί και να γίνονται προσπάθειες να «σβηστεί» το όνομά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta