Τα περιστατικά έντασης μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και δημοσιογράφων ΜΜΕ φαίνεται να πυκνώνουν, προκαλώντας συζητήσεις για το ύφος της επικοινωνίας. Νέα συμβάντα καταγράφηκαν σε τηλεοπτική και ραδιοφωνική εκπομπή, όπου ο υπουργός αντέδρασε έντονα σε ερωτήσεις που του τέθηκαν.

Επεισόδιο στην εκπομπή του Action 24

Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Η επόμενη κίνηση» στο Action 24. Ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερόγλου τόλμησε να θέσει στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το ερώτημα εάν η Νέα Δημοκρατία, με διαφορετικό πρωθυπουργό, θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με το δεύτερο σε δυναμικότητα κόμμα, αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση του υπουργού ήταν μια ακραία φράση: «Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;». Η έκφραση αυτή δεν έπρεπε να εκστομιστεί από υπουργό σε ενημερωτική εκπομπή, ούτε καν ως αστείο.

Ο Νίκος Ελευθερόγλου αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας: «Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή την λογική». Μετά την αντίδραση του δημοσιογράφου, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «Καλά πλάκα έκανα», μια δήλωση που χαρακτηρίστηκε ως διεκπεραιωτική και για τους τύπους. Ωστόσο, η απαξίωση και η προσβολή είχαν ήδη λάβει χώρα.

Ένταση σε ραδιοφωνική συζήτηση

Παρόμοια ένταση σημειώθηκε και σε ραδιοφωνική εκπομπή, όπου ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε στους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, στο Mega News 104.6. Η παρουσία του υπουργού αφορούσε τις αποκαλύψεις σχετικά με τα ιατρεία.

Η συζήτηση πήρε «φωτιά» όταν στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα και οι ευθύνες που αποδίδονται. Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα στα όσα τέθηκαν στον αέρα, επιτιθέμενος φραστικά στους δημοσιογράφους και χαρακτηρίζοντάς τους «κομπογιαννίτες».

Επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και προηγούμενα περιστατικά

Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι μεμονωμένες. Αναφέρεται ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί τον Φεβρουάριο στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTNews, απέναντι στον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο. Τέτοιου είδους αντιδράσεις φαίνεται να μην θεωρούνται απαράδεκτες από τον πολιτικό.

Η επανάληψη τέτοιων συμβάντων οδηγεί στην παρατήρηση ότι «σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση». Αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά, αρχικά από τους ίδιους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στις εκπομπές, τους δημοσιογράφους του ρεπορτάζ, τους ενημερωτικούς οργανισμούς και τις δημοσιογραφικές ενώσεις.

Επιπτώσεις στην ποιότητα της ενημέρωσης και την ελευθερία του Τύπου

Η ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, όπως ο «χαβαλές με μπάφο» σε ενημερωτική εκπομπή, υποβαθμίζει την ποιότητα της ενημέρωσης. Παράλληλα, απαξιώνει τον δημοσιογράφο και την εργασία του, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την αναπαραγωγή παρόμοιων συμπεριφορών.

Η ανοχή αυτή καλλιεργεί την κλιμάκωση των εντάσεων και αποτελεί πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης. Για τα ίδια αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα, οργανισμοί όπως το CNN, το MS NOW και το Politico στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μάλιστα, αναφέρεται πως υπήρξε «βωβή» ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, ως απάντηση στο μποϊκοτάζ των ΜΜΕ και την απαγόρευση σε CNN, MS NOW, Politico.

Με πληροφορίες από: Topontiki