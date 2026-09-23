ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για «αλαζονεία και επιλεκτική αμνησία»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ. Το ΠΑΣΟΚ του καταλογίζει «περισσή αλαζονεία», «αυτοθαυμασμό», «αναξιοπιστία» και «επιλεκτική αμνησία». Παράλληλα, το κόμμα της ελάσσονος αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων».

Επικρίσεις για τη «πολιτική αξιοπιστία»

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ο κ. Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών. Αυτή, όπως αναφέρει, ήταν ανέκαθεν η πολιτική «αξιοπιστία» του πρώην πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Τσίπρας, θέλοντας να υποτιμήσει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, δήλωσε πως δεν είναι «λαϊκιστής» για να τα υποσχεθεί στη ΔΕΘ. Ωστόσο, στην ίδια φράση, ως «δημοσιονομικά συνετός», επαίρετο ότι ήδη από το 2019 είχε θεσμοθετήσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στις εκλογές του 2023, η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός ήταν στις κεντρικές του εξαγγελίες, κάτι που μάλλον ξέχασε ο κ. Τσίπρας. Το κόμμα θέτει το εξής ερώτημα: «Τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους;». Καταληκτικά, το ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Ας αναλογιστούν οι πολίτες την πολιτική του συνέπεια και ας αξιολογήσουν τις προτεραιότητες που έχει».

Το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος» και οι εκλογικές ήττες

Ακόμη, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», σήμερα προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος». Αυτό το δίλημμα τέθηκε, κατά το ΠΑΣΟΚ, με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε δύο φορές, τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η ήττα αυτή, προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, καταγράφηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει σημειωθεί ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Ο κ. Τσίπρας, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «επιτυγχάνοντας» το απίστευτο: αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, κατάφερε να καταρρεύσει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη.

Το παράδειγμα των μετεκλογικών συνεργασιών

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει επίσης ότι αυτό που ήταν πραγματικά κωμικό, ήταν ότι στην προσπάθεια του κ. Τσίπρα να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες, έφερε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνηση του – δύο φορές – με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Η αναφορά αυτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για πιθανές μετεκλογικές συμπράξεις.

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει καταληκτικά ότι «κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων, δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας». Αυτή η θέση υπογραμμίζει την κριτική του ΠΑΣΟΚ προς συγκεκριμένα μοντέλα πολιτικής λειτουργίας.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να εκφράσει και να εγγυηθεί το ίδιο. Περιγράφει τον εαυτό του ως μια παράταξη με προοδευτικό πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα να γυρίσει η χώρα σελίδα και να πάει μπροστά, προσφέροντας μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Reader