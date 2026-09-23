Ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει τη συνέντευξη Τσίπρα: Από το «εμείς ή αυτοί» στο «εμείς ή κανείς»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τη σημερινή τηλεοπτική παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΙ, δηλώνοντας ότι «δεν γίναμε σοφότεροι» από τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Ο κ. Μαρινάκης προχώρησε σε επίθεση κατά του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι απέφυγε να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα που αφορούν τόσο την κοστολόγηση του προγράμματός του όσο και τις προτάσεις του για την ενέργεια.

Ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματος

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματός του. Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ακόμα και ο τομεάρχης Οικονομικών του κ. Τσίπρα είχε υπολογίσει το κόστος σε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που διαφέρει από την εκτίμηση του ίδιου του κ. Τσίπρα για το σύνολο της τετραετίας.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του στον τομέα της ενέργειας. Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιμένει σε «κάλπικες» υποσχέσεις και τη λογική των «λεφτόδεντρων», χωρίς να προσφέρει ρεαλιστικές λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και οι επικρίσεις

Στο πλαίσιο της κριτικής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Ποινικό Κώδικα λίγο πριν αποχωρήσει από την εξουσία το 2019. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ανοησίες» τις κατηγορίες που αφορούν αυτές τις αλλαγές.

Οι τροποποιήσεις αυτές, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, προέβλεπαν ελαφρύτερες ποινές για ειδεχθή και σοβαρά εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, η δωροδοκία μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Δικαιοσύνη και «παραϋπουργείο»

Ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα για την πρότασή του να υποκαταστήσει η κυβέρνηση τον ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει νομοθετήσει ώστε να μην μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, εφόσον βέβαια το αποφασίσει η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε, επίσης, ότι ο κ. Τσίπρας ίσως μπερδεύτηκε, καθώς επί των ημερών της δικής του διακυβέρνησης λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», όπως είχε δηλώσει ο τότε υπουργός του, Σταύρος Κοντονής. Αυτή η αναφορά χρησιμοποιήθηκε για να τονιστεί η αντίφαση στη στάση του πρώην πρωθυπουργού.

Από το «εμείς ή αυτοί» στο «εμείς ή κανείς»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκλήρωσε την κριτική του συγκρίνοντας τη ρητορική του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στο «διχαστικό «εμείς ή αυτοί»» της προηγούμενης «έκδοσης» του κ. Τσίπρα, αντιπαραβάλλοντάς το με το «αλαζονικό «εμείς ή κανείς»» της «rebranded» εκδοχής του.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις φαινομενικές αλλαγές, ένα στοιχείο παραμένει σταθερό στη στάση του πρώην πρωθυπουργού: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit