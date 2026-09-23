Ο υπουργός Εσωτερικών απέστειλε στον Άρειο Πάγο καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές

Αίτημα για τη διερεύνηση των λεγομένων του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, σχετικά με πιθανή νοθεία στις εκλογές, απέστειλε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος. Ο υπουργός ενημέρωσε τη Βουλή την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά δεν θα αφήσουν καμία σκιά για το θέμα των εκλογών.

Η διερεύνηση των καταγγελιών

Ο Θοδωρής Λιβάνιος ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διερευνήσει τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έχει προχωρήσει σε αυτή την καταγγελία δύο φορές, τόσο μετά τις ευρωεκλογές του 2024 όσο και στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Ήδη τον Ιούνιο του 2024, μετά από ανάλογες καταγγελίες του κ. Βελόπουλου και του τότε ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου, ο υπουργός Εσωτερικών είχε ζητήσει τη διερεύνησή τους από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η τότε εισαγγελική παραγγελία ζητούσε «ταχεία και σε βάθος διερεύνηση» των καταγγελιών. Ο κ. Λιβάνιος κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής τις δύο επιστολές του προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η έκθεση του ΟΑΣΕ και η διασφάλιση της διαδικασίας

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης της Βουλής, ο υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε στα πρακτικά και την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη του ΟΑΣΕ, η οποία αφορούσε τις εκλογές του Μαΐου του 2023. Όπως σημείωσε ο κ. Λιβάνιος, όλα τα ευρήματα της έκθεσης σχετίζονται με δευτερεύοντα θέματα και κανένα δεν αφορά την εκλογική διαδικασία ή την καταμέτρηση.

Ο κ. Λιβάνιος περιέγραψε το έργο των εκλογών ως το πιο απαιτητικό έργο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τονίζοντας ότι έχει μηδέν περιθώριο σφάλματος. Επεσήμανε ότι όλοι οι υπουργοί Εσωτερικών, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, επιλέγουν έναν δοκιμασμένο δρόμο ασφάλειας και υπογράφουν τη σύμβαση για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων, η οποία είναι κρίσιμη για τη λειτουργία της δημοκρατίας και όχι για την καταμέτρηση των ψήφων.

Επίκαιρη ερώτηση για τη Singular Logic

Η αναφορά του υπουργού έγινε με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά. Το θέμα της ερώτησης ήταν η ενδεχόμενη ανάθεση στην εταιρεία Singular Logic της πληροφορικής υποστήριξης για τη συγκέντρωση, την ασφαλή μετάδοση, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επόμενων εθνικών εκλογών.

Ο κ. Σαλμάς κάλεσε τον παριστάμενο υπουργό να απαντήσει εάν θεωρεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για την εν λόγω ανάθεση. Ωστόσο, ο βουλευτής έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η επίκαιρη ερώτησή του «δεν έχει καμία αναφορά και μομφή σε καμία πράξη του υπουργείου Εσωτερικών», χαρακτηρίζοντας τη Singular Logic ως «αξιόλογη εταιρεία» και διευκρινίζοντας ότι δεν υπονοεί «ότι σχεδιάζεται κάτι ύποπτο ή κάποια νοθεία».

Οι προβληματισμοί του βουλευτή και η απάντηση του υπουργού

Ο Μάριος Σαλμάς διερωτήθηκε κατά πόσο μία εταιρεία, η οποία λαμβάνει ευνοϊκά έργα με φωτογραφικό διαγωνισμό από το Δημόσιο, μπορεί να είναι η μόνη στην οποία θα ανατεθεί η διαχείριση και επεξεργασία του αποτελέσματος των εθνικών εκλογών, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η εταιρεία ανέλαβε, μαζί με άλλες, έργο αξίας 22 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΔΑΠ του υπουργείου Πολιτισμού το 2024, ενώ ο όμιλος στον οποίο ανήκει ανέλαβε και άλλα έργα του Δημοσίου μέσω φωτογραφικού διαγωνισμού.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής πρότεινε να δοθεί εγκαίρως η δυνατότητα και σε άλλες εταιρείες να αποκτήσουν το απαιτούμενο know-how και πληροφοριακό σύστημα. Στόχος αυτής της πρότασης είναι το υπουργείο Εσωτερικών να μην εξαρτάται από μία συγκεκριμένη εταιρεία. Ο Θεόδωρος Λιβάνιος έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στην πληροφοριακή μετάδοση των αποτελεσμάτων και την επίσημη καταμέτρηση των ψήφων. Διευκρίνισε ότι από το 1981, όλες οι κυβερνήσεις έχουν αναθέσει στη Singular Logic ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο δεν είναι η καταμέτρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Τα επίσημα αποτελέσματα εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία, ενώ η Singular Logic έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία του συστήματος μέσω του οποίου μεταδίδονται και δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos