Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, έθεσε τα διλήμματα που, κατά την άποψή του, θα βρεθούν πάνω από την κάλπη στις επερχόμενες εκλογές. Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την οικονομία της χώρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε από τα αμιγώς πολιτικά ζητήματα, εκφράζοντας την εκτίμησή του ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ο νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην πραγματοποιήσει τρίτη θητεία. Στο σημείο αυτό, ο κ. Τσίπρας ανέδειξε και το κεντρικό εκλογικό δίλημμα, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται.

Τα διλήμματα ενόψει εκλογών

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τα διλήμματα που τίθενται είναι σαφή: «Ή θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτικής ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να την φέρει». Διευκρίνισε περαιτέρω ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) είναι αυτή που διαθέτει την ικανότητα να φέρει αυτή την αλλαγή, τόσο σε δημοσκοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εμπειρίας διακυβέρνησης. «Ή εμείς ή κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι «η ζωή φέρνει διλήμματα». Έθεσε το ερώτημα εάν υπάρχει σήμερα κάποιος που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν υπάρχει κάποιος, αυτός είναι ο πιο κοντινός του και αυτός που έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι αυτός πρέπει να είναι κάποιος που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα και να διαθέτει ένα ρεαλιστικό και εναλλακτικό σχέδιο. Ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε την αξία της ψήφου διαμαρτυρίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι στο τέλος της ημέρας τα διλήμματα θα τεθούν και θα είναι σκληρά, όπως συμβαίνει πάντα.

Κριτική σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και το σενάριο των δεύτερων εκλογών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη. Σημείωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε στη διάθεσή του τρία χρόνια για να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματός του, ωστόσο, όπως είπε, «η βελόνα ήταν κολλημένη», υπονοώντας στασιμότητα.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την άποψη ότι οι δεύτερες εκλογές θα παρουσιάσουν ομοιότητες με τις εκλογές του Ιουνίου του 2012 ή με τον β' γύρο των δημοτικών εκλογών. Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι δεύτερες εκλογές θα είναι αυτές που θα δώσουν τη λύση στο πολιτικό τοπίο.

Οι στόχοι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ο προσωπικός στόχος

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Αλ. Τσίπρας περιέγραψε τον εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ, ο οποίος είναι η επίτευξη πολιτικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, ο στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς, σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΛΑΣ, η πολιτική που ασκεί δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας μίλησε και για τον δικό του, προσωπικό στόχο, ο οποίος είναι να παραμείνει χρήσιμος τόσο στην παράταξη όσο και στη χώρα. Παρατήρησε επίσης ότι είναι εξίσου εφικτό τα ποσοστά του πρωθυπουργού να ανέβουν από το 28% - 29% στο 37% για την αυτοδυναμία, όσο εφικτό είναι αυτές οι 9 - 10 μονάδες να περάσουν στην ΕΛΑΣ.

Η σημασία της αντιπολίτευσης και η θέση για τον μεγάλο συνασπισμό

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε τη σημασία του δίπολου στην πολιτική σκηνή. Τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια δυνατή αντιπολίτευση, ικανή να ελέγχει αποτελεσματικά την κυβέρνηση, διασφαλίζοντας έτσι τη δημοκρατική λειτουργία.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το σενάριο ενός μεγάλου συνασπισμού, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε μια τέτοια εξέλιξη ως μη ευνοϊκή για το πολιτικό σύστημα και τη χώρα.

Με πληροφορίες από: News.gr