Ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος παραχώρησε συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης στο Kontra, εκφράζοντας τις απόψεις του για διάφορα πολιτικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις επερχόμενες εκλογές, τον Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τον Αντώνη Σαμαρά.

Εκτίμηση για επεισόδιο με την Τουρκία

Ο κ. Καμμένος εκτίμησε ότι «πριν φτάσουμε στις εκλογές θα έχουμε επεισόδιο με την Τουρκία». Την εκτίμηση αυτή αιτιολόγησε λέγοντας πως «με το escalation που φαίνεται να κάνουν οι Τούρκοι με τη Γαλάζια Πατρίδα και τις δημόσιες δηλώσεις, δείχνουν ότι πάνε να δημιουργήσουν μια κρίση».

Το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός ανέφερε πως κατά τη γνώμη του «δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια ανακάμψης το ΠΑΣΟΚ, τελείωσε η ιστορία αυτή πια. Όλα έχουν τον κύκλο τους. Εγώ πιστεύω ότι όλος αυτός ο κόσμος θα πάει στον Τσίπρα».

Όσον αφορά στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «πρέπει να το χειριστεί με τέτοιο τρόπο για να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη». Θεωρεί πως «το πιο θετικό είναι ότι έχει κυβερνησιμότητα, έχει διατελέσει πρωθυπουργός». Πρόσθεσε ότι ο Τσίπρας «έχει κάνει και σωστά και λάθη. Έχει κυβερνήσει, έχει μάθει από λάθη που έχει κάνει». Ειδικότερα, στον τομέα που ο ίδιος χειρίστηκε, στην άμυνα και τα εξωτερικά – με εξαίρεση τις Πρέσπες – ο Τσίπρας «επέδειξε εξαιρετική υπευθυνότητα» και «πήρε αποφάσεις που δύσκολα θα έπαιρνε αριστερός πρωθυπουργός».

Η συνάντηση Τσίπρα-Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο κ. Καμμένος περιέγραψε ένα περιστατικό από την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «παγωμένος» επειδή οι υπηρεσίες του τού έλεγαν ότι ο Τσίπρας ήταν «αριστερός και αναρχικός». Ο ίδιος είπε στον Τραμπ πως «πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με αριστερό πρωθυπουργό παρά με δεξιό». Κατά τον Καμμένο, οι συμφωνίες «πέρασαν με μαλακό και ωραίο τρόπο».

Οι δηλώσεις για τον Αντώνη Σαμαρά

Για τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι είναι «προφυλακτήρας πολιτικός» για το «διευθυντήριο των Βρυξελλών». Κατά τον ίδιο, ο Αντώνης Σαμαράς «σε αυτό είναι επαγγελματίας. Τον έβαλαν να δημιουργήσει δήθεν το αντίπαλο δέος». Είπε ότι «το σύστημα λέει να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά ώστε να μην υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν τα αντισυστημικά κόμματα». Παρομοίασε τον Σαμαρά με «πολιτικό Airbnb», υποστηρίζοντας ότι «τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο και εννοώ αυτά που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για διαπλεκόμενα συμφέροντα».

Ο κ. Καμμένος συμπλήρωσε ότι «ο Σαμαράς είναι ο τελευταίος που μπορεί να συσπειρώσει την πατριωτική δεξιά». Ανέφερε επίσης ότι ο Σαμαράς «λέει ότι η ΝΔ έγινε ΠΑΣΟΚ όταν ο ίδιος κυβέρνησε με τον Βενιζέλο και έκανε τη ΝΔ συνεταίρο το ΠΑΣΟΚ, έδωσε άφεση αμαρτιών στον Γιώργο Παπανδρέου».

Κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κρίση με τη Ρωσία

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Πάνος Καμμένος έκανε λόγο για «διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση» και ισχυρίστηκε ότι «έχει μόνο σκοπό να μας οδηγήσει στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο για να πουλήσει όπλα». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να μαζέψουν τον παλαβό τον Ζελένσκι να γίνει μια συμφωνία όπως την ορίζει ο Τραμπ, να σταματήσει η κρίση με τη Ρωσία».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr