Ο Τάσος Τσατάλης απαντά στον Αχιλλέα Μπέο για τις δηλώσεις περί Νίκολιτς

Ο Τάσος Τσατάλης, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, προέβη σε επίσημη απάντηση σχετικά με τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Αχιλλέας Μπέος.

Ο κ. Τσατάλης ξεκαθάρισε πως ο Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής της ΑΕΚ, ουδέποτε δήλωσε ότι η φάση του Λούκα Γιόβιτς δεν αποτελούσε πέναλτι. Η απάντηση αυτή έρχεται ως αντίδραση στις τοποθετήσεις του ισχυρού άνδρα του Βόλου Elabet.

Οι ισχυρισμοί του Αχιλλέα Μπέου

Ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος κατέχει τη θέση του ισχυρού άνδρα του Βόλου Elabet, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με ένα περιστατικό που αφορά τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπέος ανέφερε πως, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο Μάρκο Νίκολιτς του είχε εκμυστηρευτεί μια συγκεκριμένη άποψη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. Μπέου, ο προπονητής Νίκολιτς του είχε δηλώσει ότι η επίμαχη φάση στην οποία ενεπλάκη ο Λούκα Γιόβιτς δεν ήταν πέναλτι. Αυτή η δήλωση του κ. Μπέου προκάλεσε την άμεση αντίδραση από πλευράς της ΑΕΚ.

Η απάντηση από το γραφείο τύπου της ΑΕΚ

Στους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε ο Τάσος Τσατάλης, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ. Ο κ. Τσατάλης θέλησε να αποσαφηνίσει την κατάσταση και να διαψεύσει τα λεγόμενα του κ. Μπέου.

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ υπογράμμισε με έμφαση ότι ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα, είχε αναφέρει κατηγορηματικά πως η φάση ήταν πέναλτι. Επιπλέον, ο κ. Τσατάλης πρόσθεσε ότι ο κ. Μπέος «βάζει στο στόμα του Νίκολιτς λόγια που δεν έχει πει ποτέ», τονίζοντας ότι αυτό γίνεται «προκειμένου να εξυπηρετήσει σκοπούς».

Η θέση του Μάρκο Νίκολιτς μετά τον αγώνα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, κ. Μάρκο Νίκολιτς, είχε μια ξεκάθαρη θέση σχετικά με τη φάση του πέναλτι στον Γιόβιτς, την οποία και εξέφρασε δημόσια. Μετά το τέλος του αγώνα, ο κ. Νίκολιτς εξέτασε όλα τα slow-motion replays της επίμαχης φάσης. Αφού μελέτησε προσεκτικά τα στοιχεία, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη Τύπου ότι επρόκειτο για «καθαρή παράβαση».

Η προσέγγιση του κ. Νίκολιτς στις συνεντεύξεις Τύπου είναι συστηματική και αναλυτική. Όπως ο ίδιος δήλωσε πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στις συνεντεύξεις, βλέπει «πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αγώνα». Αυτό γίνεται, όπως τόνισε ο προπονητής, «ώστε να είναι ακριβής σε όσα λέει». Αυτή η μεθοδικότητα υπογραμμίζει την αξιοπιστία των δηλώσεών του.

Η αναλυτική εξέταση της φάσης

Στο πλαίσιο αυτής της μεθοδικής προσέγγισης, ο Μάρκο Νίκολιτς εφάρμοσε την ίδια διαδικασία και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ο προπονητής της ΑΕΚ προχώρησε σε λεπτομερή εξέταση της φάσης που αφορούσε τον Λούκα Γιόβιτς. Η εξέταση αυτή περιλάμβανε την προβολή και ανάλυση όλων των διαθέσιμων επαναλήψεων σε αργή κίνηση.

Κατόπιν της ενδελεχούς αυτής μελέτης, ο κ. Νίκολιτς διαμόρφωσε την τελική του άποψη. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, δήλωσε με απόλυτη κατηγορηματικότητα ότι η εν λόγω φάση αποτελούσε «καθαρό πέναλτι». Η δήλωσή του αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Αχιλλέας Μπέος.

Ο σκοπός πίσω από τις αναληθείς δηλώσεις

Ο Τάσος Τσατάλης, εκπροσωπώντας την ΑΕΚ, κατηγόρησε τον κ. Μπέο για τη διατύπωση αναληθών ισχυρισμών. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσατάλης δήλωσε ότι «ο κύριος Μπέος, αναληθώς, έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ». Αυτή η ενέργεια, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, δεν είναι τυχαία.

Ο κ. Τσατάλης υποστήριξε ότι οι αναληθείς αυτές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου έχουν έναν σαφή στόχο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι δηλώσεις αυτές έγιναν «προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς». Η ΑΕΚ, μέσω του κ. Τσατάλη, διαχωρίζει πλήρως τη θέση της από τα λεγόμενα του κ. Μπέου, επιμένοντας στην ακριβή αποτύπωση των γεγονότων και των δηλώσεων του προπονητή της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta