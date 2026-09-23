Ο πρωθυπουργός σε διπλωματικό και επενδυτικό σπριντ στη Νέα Υόρκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στην 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ατζέντα του είναι ιδιαίτερα φορτωμένη, περιλαμβάνοντας ένα «σπριντ» επαφών και συζητήσεων που εστιάζουν σε γεωπολιτικά ζητήματα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με πλήθος επενδυτών, τραπεζιτών, διαχειριστών κεφαλαίων και επιχειρηματιών.

Το οικονομικό μήνυμα από την Ελλάδα

Το οικονομικό μήνυμα που επιδιώκει να μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους επενδυτές είχε δοθεί αρχικά από το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αυτό το μήνυμα συνοψίζεται σε βασικούς άξονες: ανάπτυξη που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μείωση της ανεργίας και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους της χώρας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι, παρά την αναταραχή που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η Ελλάδα καταφέρνει να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από τέσσερις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7). Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο κ. Μητσοτάκης θα αναδείξει στη Νέα Υόρκη την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

Επιπλέον, θα παρουσιάσει στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί μια ασφαλή και φιλόξενη χώρα για την εγκατάσταση περιφερειακών δραστηριοτήτων παγκόσμιων κολοσσών, προσφέροντας παράλληλα ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη τους. Χθες, σε εκδήλωση της Endeavor Greece, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ παράλληλα μειώνεται το χρέος της χώρας με πολύ γρήγορο ρυθμό.

Συναντήσεις με κορυφαίους τραπεζίτες και επιχειρηματίες

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά σημαντικών συναντήσεων με κορυφαία στελέχη του διεθνούς χρηματοπιστωτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Συγκεκριμένα, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Morgan Stanley, καθώς και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase. Στις επαφές του περιλαμβάνονται επίσης ο πρόεδρος της Institutional Securities Group της Morgan Stanley, Jeffrey Holzschuh, και ο επικεφαλής του EMEA Power and Utilities Investment Banking της Morgan Stanley.

Πέρα από τις συναντήσεις με τους τραπεζικούς κολοσσούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση και με υψηλόβαθμα στελέχη της Citigroup. Παράλληλα, στο πλαίσιο των επαφών του, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με εκπροσώπους της Lockheed Martin, της εταιρείας που είναι γνωστή για την παραγωγή των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αυτές οι συναντήσεις υπογραμμίζουν την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να ενισχύσει τις επενδυτικές σχέσεις και να προσελκύσει κεφάλαια από σημαντικούς διεθνείς παίκτες.

Ενεργειακή ασφάλεια και έρευνες

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ατζέντα του πρωθυπουργού και στον τομέα της ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της ExxonMobil. Το αντικείμενο αυτής της συνάντησης θα είναι η πορεία των ερευνών για υδρογονάνθρακες και οι προοπτικές εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στην Ελλάδα.

Η ExxonMobil συμμετέχει στην πρώτη γεώτρηση που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας μετά από 40 χρόνια, σε περιοχή δυτικά της Κέρκυρας. Σε μια συγκυρία παγκόσμιας ανησυχίας για την ενεργειακή ασφάλεια, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να επιταχύνει τα εγχώρια ενεργειακά έργα, τα οποία έχουν και ευρωπαϊκό αποτύπωμα, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη.

Συνεργασία με τον Καναδά για νέα Canadair

Το σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκίνησε με μια σημαντική διπλωματική συνάντηση, αυτή με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Η συνάντηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου Ελλάδα και Καναδάς έχουν μπροστά τους ένα κοινό project. Το έργο αφορά την προμήθεια επτά αεροσκαφών Canadair DHC-515 νέας γενιάς.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και την κοινή τους δέσμευση σε έργα που αφορούν την πολιτική προστασία και την ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Με πληροφορίες από: Reader