Ο Μάκης Βορίδης, πρώην υπουργός της κυβέρνησης, τοποθετήθηκε πρόσφατα σχετικά με τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, οι οποίες αφορούσαν την αλαζονεία ορισμένων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Βορίδης επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από αυτά τα σχόλια, υιοθετώντας μια στάση παρόμοια με αυτή που είχε εκφράσει νωρίτερα και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο κανάλι Action 24, όπου ανέπτυξε τη δική του οπτική επί του θέματος.

Η στάση του Μάκη Βορίδη

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε με σαφήνεια ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει ή παρατηρήσει αλαζονική συμπεριφορά εκ μέρους των υπουργών. Για τον πρώην υπουργό, η έννοια της αλαζονείας στην πολιτική δεν συνδέεται με την άσκηση εξουσίας, αλλά εκφράζεται πρωτίστως όταν ένας πολιτικός αρνείται να αφουγκραστεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη λέγοντας: «Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες». Με αυτή τη δήλωση, ο Μάκης Βορίδης έδωσε τον δικό του ορισμό για το τι θεωρεί αλαζονική συμπεριφορά στο πολιτικό πεδίο, διαχωρίζοντας την από τις γενικότερες κριτικές.

Διευκρινίσεις για την αλαζονεία

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο Μάκης Βορίδης υπογράμμισε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους ακριβείς λόγους για τους οποίους η κυρία Μπακογιάννη προέβη στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Αποσαφήνισε ότι η δήλωσή της αποτελεί αποκλειστικά προσωπική της άποψη και ότι, για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις ή εξηγήσεις, θα πρέπει κανείς να απευθυνθεί στην ίδια την κυρία Μπακογιάννη.

Ο κ. Βορίδης τόνισε τη σημασία της διαλεκτικής σχέσης με τους πολίτες, εξηγώντας λεπτομερώς τι σημαίνει για εκείνον το να ακούει κανείς. «Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη», επανέλαβε, διαχωρίζοντας έτσι τη δική του θέση από την αιτιολογία των σχολίων της κυρίας Μπακογιάννη και εστιάζοντας στη δική του προσέγγιση.

Η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες

Επεκτείνοντας την άποψή του για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες, ο πρώην υπουργός εξήγησε ότι το να ακούς δεν σημαίνει απλώς να υπακούς άκριτα ή να «χτυπάς προσοχή» σε κάθε αίτημα. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι η αληθινή και ουσιαστική ακρόαση συνεπάγεται μια ενεργή συνομιλία και την παροχή επαρκών εξηγήσεων για τις κυβερνητικές αποφάσεις και ενέργειες.

«Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει την ειλικρινή αναγνώριση των σημείων όπου κάποια πράγματα ενδεχομένως δεν πήγαν καλά, την αιτιολόγηση για όσα δεν μπορούν να γίνουν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών και την προσπάθεια πειθούς ότι καταβάλλεται η καλύτερη δυνατή προσπάθεια για το κοινό καλό.

Η κοινή γραμμή με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη έρχεται να προστεθεί σε μια παρόμοια δήλωση που είχε κάνει νωρίτερα και ο Άδωνι Γεωργιάδης. Και οι δύο υπουργοί επέλεξαν να κρατήσουν σαφείς αποστάσεις από τις αρχικές δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, σχηματίζοντας έτσι μια κοινή γραμμή ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα της αλαζονείας υπουργών.

Η ομοιότητα στις δηλώσεις τους υποδηλώνει μια συντονισμένη ή τουλάχιστον παρόμοια προσέγγιση εντός του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των σχολίων περί αλαζονείας. Αυτή η στάση αναδεικνύει την προσοχή που δίνεται στην εικόνα και την επικοινωνία των πολιτικών με την κοινωνία, ειδικά όταν τίθενται ζητήματα που αφορούν τη συμπεριφορά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki