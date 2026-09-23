Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Στάνφορντ: Ενεργητική εξωτερική πολιτική με πυξίδα το διεθνές δίκαιο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε στη συζήτηση μαζί με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και διευθύντρια του Ινστιτούτου Hoover, Κοντολίζα Ράις.

Στις τοποθετήσεις του, ο πρωθυπουργός στόχευσε σε ένα τρίπτυχο, το οποίο περιλάμβανε τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στο Στάνφορντ

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια, αποτέλεσε το πλαίσιο για την παρουσίαση των ελληνικών πολιτικών. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, όπου ανέλυσε τις ενέργειες της χώρας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων.

Στη συζήτηση αυτή, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με την Κοντολίζα Ράις, την πρώην υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι και διευθύντρια του Ινστιτούτου Hoover. Η παρουσία του πρωθυπουργού υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ενεργή συμμετοχή της σε διεθνείς διαλόγους.

Οι βασικοί άξονες της ελληνικής πολιτικής

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκε ένα τρίπτυχο πολιτικών προτεραιοτήτων. Αυτές οι προτεραιότητες αφορούν τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανισοτήτων που ενδέχεται να προκύπτουν.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ρυθμούς ανάπτυξης που είναι σαφώς υψηλότεροι σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι η χώρα ακολουθεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, γεγονός που ενισχύει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ικανότητα της Ελλάδας να προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό. Επίσης, τόνισε ότι η χώρα έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, επιδεικνύοντας σημαντική πρόοδο στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών επιβεβαιώθηκε εκ νέου από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις, οι οποίες αφορούσαν τόσο τις προοπτικές όσο και την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, η Ελλάδα έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα μέλη του G7. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε πως Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν.

Κοινωνική πολιτική και φορολογικά μέτρα

Η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση και σε μία άλλη πτυχή του «τριγώνου», την κοινωνική πολιτική. Ως αποτέλεσμα, υλοποιήθηκε μια σειρά λελογισμένων μειώσεων φόρων, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει καταγράψει σωρευτική αύξηση κατά 42%.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, η Ελλάδα αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις.

Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός στάθηκε στον τρίτο άξονα, τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, έχοντας πάντα ως «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο.

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, στο μέτωπο του μεταναστευτικού, η χώρα έχει προστατεύσει τα σύνορά της, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki