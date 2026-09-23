Αλέξης Τσίπρας: Συνέντευξη στον ΣΚΑΪ με φόντο το πολιτικό σκηνικό

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναφέρεται και ως πρόεδρος της ΕΛΑΣ, δίνει αυτή την ώρα συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να αναφερθεί σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του θα βρεθούν το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς και η διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ

Η ζωντανή συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από σημαντικά θέματα. Ο κ. Τσίπρας θα αναλύσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, παρουσιάζοντας τις βασικές του αρχές και τις προτάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων. Η συνέντευξη αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργό να επικοινωνήσει τις θέσεις του κόμματός του στο ευρύ κοινό.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα σχολιάσει τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, αναλύοντας τα ευρήματά τους και τη σημασία τους για την τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Θα τοποθετηθεί επίσης για το πολιτικό σκηνικό, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ, θίγοντας τα βασικά σημεία της πολιτικής αντιπαράθεσης και τις προοπτικές για το μέλλον.

Ακρίβεια και καύσιμα: Οι σκέψεις της Νέας Δημοκρατίας

Στο μεταξύ, το ζήτημα της ακρίβειας και των καυσίμων παραμένει στην ατζέντα, με τη Νέα Δημοκρατία να εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα, η ΝΔ «ψάχνεται» για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανακουφίσει τους πολίτες από τις αυξημένες τιμές. Η συζήτηση γύρω από αυτό το ενδεχόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη εντός του κυβερνώντος κόμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κυρανάκης άφησε ανοιχτό το παράθυρο για πιθανή μείωση του ΕΦΚ, υποδεικνύοντας ότι το θέμα εξετάζεται σοβαρά. Το Μαξίμου, από την πλευρά του, βρίσκεται σε αναμονή, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και αξιολογώντας τις επιλογές πριν λάβει οριστικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δημιουργεί η ακρίβεια στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου πραγματοποίησε σειρά επαφών και συναντήσεων. Κατά την παρουσία του εκεί, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Μεταξύ των συναντήσεών του ήταν αυτές με τον κ. Κάρνεϊ και τον κ. Γκουτέρες, συζητώντας θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και διεθνών εξελίξεων.

Εκτός από τις επίσημες συναντήσεις, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με εκπροσώπους των αποδήμων, καθώς και με επενδυτές, προωθώντας τα ελληνικά συμφέροντα και τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα. Κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου Ερντογάν.

Νομοσχέδιο για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων

Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει νέα κίνητρα για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, επιδιώκοντας να καταστήσει την Ελλάδα πιο ελκυστική για ξένα κεφάλαια. Η κατάθεση του νομοσχεδίου αποτελεί μέρος της κυβερνητικής στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα νέα κίνητρα αποσκοπούν στη διευκόλυνση των επενδυτικών διαδικασιών και στην παροχή ευνοϊκών συνθηκών για τους ξένους επενδυτές. Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki