Ανησυχία στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τις τιμές στα καύσιμα

Οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων στην αντλία, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ακρίβεια, εκτιμάται ότι κρύβουν μια «βραδυφλεγή βόμβα» για την κυβέρνηση. Αυτή η κατάσταση προκαλεί αυξανόμενη αγωνία και προβληματισμό, καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος οι τιμές στην ενέργεια, τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες να επηρεάσουν αρνητικά τον προεκλογικό σχεδιασμό.

Ανησυχία για τον προεκλογικό σχεδιασμό

Η κυβέρνηση εκφράζει ανησυχία ότι οι παρεπόμενες αυξήσεις ενδέχεται να εξανεμίσουν τα όποια κέρδη προέκυψαν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ειδικά αν ο επερχόμενος χειμώνας αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος. Αυτές τις ημέρες, τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για το πότε ακριβώς θα εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα, καθώς οι διαβουλεύσεις με τα διυλιστήρια για τη συμμετοχή τους συνεχίζονται. Υπουργοί και βουλευτές παραδέχονται ότι ακόμα και αν το νέο πλέγμα μέτρων συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών, ο εξαιρετικά βεβαρημένος διεθνής ορίζοντας δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης, καθώς όλα δείχνουν ότι το ράλι των τιμών θα συνεχιστεί, πιθανώς με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τους επόμενους μήνες.

Δυσαρέσκεια και εκλογική περίοδος

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια αποτελεί τη μόνη ακλόνητη σταθερά όλων των δημοσκοπήσεων, κάποιοι εκφράζουν προβληματισμό και για την απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να μη στηθούν οι κάλπες το φθινόπωρο, αλλά την ερχόμενη άνοιξη και μάλιστα προς τα τέλη της. Το τοπίο στην ενέργεια είναι αχαρτογράφητο και οι προβλέψεις καθίστανται εξαιρετικά επισφαλείς, κυρίως όσον αφορά τη διάρκεια που θα χρειαστεί η κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Η εξίσωση δεν είναι απλή, καθώς αν δεν υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή στάση, την οποία να μπορεί να υιοθετήσει η χώρα μας, τότε ο βαθμός δυσκολίας θα αυξηθεί. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κάποια από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ ίσως χρειαστεί να επανεξεταστούν, ένα σενάριο που το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να αποφύγει με κάθε τρόπο.

Ευρωπαϊκές συζητήσεις και ελληνικές προτάσεις

Μία πρώτη ένδειξη για την κατεύθυνση που θα κινηθεί η Ευρώπη αναμένεται την επόμενη Τρίτη, στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο. Οι αποφάσεις, αν ληφθούν, θα προκύψουν στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε, στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Η Αθήνα θα ζητήσει με έμφαση την ενεργοποίηση «ρήτρας διαφυγής» από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, με στόχο τη δημιουργία περαιτέρω χώρου για εθνικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, προτείνεται μία προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στην αντλία. Από την άλλη πλευρά, ένα μπλοκ χωρών όπως η Φινλανδία, η Δανία και η Ολλανδία τάσσονται υπέρ της επιβολής φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στο πετρέλαιο κίνησης (diesel). Για την ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, καθώς έχει εφαρμόσει ήδη δύο φορές το μέτρο και λόγω προεκλογικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr