Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το όραμα για την Ελλάδα του 2030 στο Στάνφορντ

Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, θέτοντας ως κεντρικούς άξονες την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας. Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, η οποία διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Hoover του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια, μαζί με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου, Κοντολίζα Ράις.

Η συζήτηση στο Στάνφορντ και οι βασικοί στόχοι

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Κοντολίζα Ράις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, έδωσε έμφαση σε τρεις βασικούς στόχους που αποτελούν τον πυρήνα του σχεδίου για το 2030.

Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η παρουσίαση αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εργασιών του Ινστιτούτου Hoover, ενός σημαντικού ακαδημαϊκού κέντρου.

Η δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα ακολουθεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα.

Επιπλέον, η Ελλάδα προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, ενώ έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019. Σημαντικό επίτευγμα θεωρείται επίσης η ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ. Η χώρα έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε εκ νέου από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις, τόσο των προοπτικών όσο και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Κοινωνική πολιτική και αντιμετώπιση προκλήσεων

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η καλή πορεία της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι, εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα μέλη του G7. Παράλληλα, Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση και στην κοινωνική πολιτική. Ως αποτέλεσμα, υλοποιήθηκε μια σειρά λελογισμένων μειώσεων φόρων και επετεύχθη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημείωσε ακόμη ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις.

Η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας

Ο πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στον τρίτο άξονα του σχεδίου, ο οποίος αφορά τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας.

Με πληροφορίες από: Newsit