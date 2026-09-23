Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεκίνησε με επαφές στο Σαν Φρανσίσκο, πριν από την άφιξή του στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί σε σημαντικά θέματα.

Οι επαφές στο Σαν Φρανσίσκο και οι στόχοι της επίσκεψης

Πριν από την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη χθες σε εκδήλωση της Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα διακυβεύματα των εκλογών του 2027. Παράλληλα, ανέδειξε εκ νέου τον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.

Κατά την ευρύτερη παρουσία του στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο όραμα για την Ελλάδα του 2030. Επίσης, θα θίξει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αποτελεί κεντρικό θέμα στις διεθνείς συζητήσεις.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη

Το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026, σε τοπική ώρα, ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά σημαντικών συναντήσεων. Αρχικά, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγιέ Φαγιέ. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Στις 10:00 το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye». Μετά την εκδήλωση αυτή, θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας, δίνοντας έμφαση στους δεσμούς με τους Έλληνες του εξωτερικού. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

Οι δραστηριότητες της Πέμπτης

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές. Αυτή η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα οικονομίας και επενδύσεων.

Αργότερα, θα λάβει μέρος σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, ενός φόρουμ που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council. Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 15:00, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture».

Συναντήσεις υψηλού επιπέδου και ομιλία στον ΟΗΕ

Το απόγευμα της Πέμπτης, στις 17:10, ο πρωθυπουργός θα έχει μια σημαντική συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση αυτή αποτελεί μέρος των επαφών του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις και προτεραιότητες.

Την Παρασκευή, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει περαιτέρω δραστηριότητες. Στις 8:15 το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Το μεσημέρι της Παρασκευής, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας, Βασίλε Τοφάν, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πυκνό πρόγραμμα επαφών και εκδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: Enikos