Η Νέα Δημοκρατία «ψάχνεται» για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα – Ανοιχτό παράθυρο από τον Κώστα Κυρανάκη

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την αύξηση της ακρίβειας, τόσο στην ενέργεια όσο και στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες για τα νοικοκυριά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μία νέα τάση εμφανίζεται στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αναφορικά με την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, καταγράφονται διαφορετικές γραμμές ως προς την πιθανή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Η θέση του Κώστα Κυρανάκη για τον ΕΦΚ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης, εξέφρασε την άποψή του σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τασσόμενος υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Η θέση του αυτή τον βρίσκει σύμφωνο με τις προτάσεις που έχουν διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όταν ρωτήθηκε για το αν θεωρεί εφικτή την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο Κώστας Κυρανάκης απάντησε καταφατικά, δηλώνοντας: «Ναι, πιστεύω πως είναι». Ο ίδιος τόνισε πως η θέση του για τη μείωση του ΕΦΚ είναι σταθερή και την έχει εκφράσει επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Κι εγώ συμφωνώ. Το έχω πει το 2018 ως αντιπολίτευση, το έχω πει ως κυβερνητικός βουλευτής, το έχω επαναλάβει και όταν μπήκα στην κυβέρνηση. Δεν έχω αλλάξει άποψη, αυτή είναι η άποψή μου».

Η διαφορετική στάση του Παύλου Μαρινάκη

Η άποψη του Κώστα Κυρανάκη διαφοροποιείται από αυτήν που εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την κριτική του πρώην πρωθυπουργού ότι η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για 1,75 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης αντιστοιχεί σε τιμή ήδη 50% υψηλότερη από πέρυσι. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε υποστηρίξει επίσης ότι ο πρωθυπουργός δεν είπε την αλήθεια όταν ισχυρίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέχει ευελιξία για τη μείωση του ΕΦΚ.

Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποίησε ειρωνικό τόνο, αναφέροντας ότι «όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε: να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα». Πρόσθεσε επίσης πως «είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφηύρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν».

Το δημοσιονομικό κόστος και η ευρωπαϊκή διάσταση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε επιπλέον πως το κράτος εισπράττει από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα ένα ποσό που ανέρχεται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από όσους προτείνουν μείωση του φόρου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να απαντήσουν από πού θα καλυφθεί το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος.

Η διαφοροποίηση στις θέσεις εντός του κυβερνώντος κόμματος, όπως καταγράφεται στο συγκεκριμένο θέμα, φαίνεται να συνδέεται και με την επιθυμία ορισμένων στελεχών να έχουν καλύψει περισσότερες από μία πιθανές λύσεις. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήξει σε κάποιες από τις προτάσεις που κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός, θα υπάρχει η δυνατότητα να υποστηριχθεί ότι ανάλογες απόψεις είχαν διατυπωθεί και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Οι ανατιμήσεις στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη

Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ανατιμήσεις στα καύσιμα που είναι ισχυρότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Τον Αύγουστο του 2026, οι τιμές των καυσίμων παρουσίασαν αύξηση κατά 27,2% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο από τη συνολική αύξηση που καταγράφηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανήλθε στο 23,8%.

Η χώρα μας συγκαταλέγεται έτσι ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης που βιώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, γεγονός που ασκεί περαιτέρω πίεση στα νοικοκυριά και την οικονομία. Η κατάσταση αυτή εντείνει τις συζητήσεις και τις αναζητήσεις για αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας στον τομέα των καυσίμων.

Με πληροφορίες από: Topontiki