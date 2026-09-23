Σιωπηρό αντάρτικο των Ρεπουμπλικανών κατά του Τραμπ ενόψει των κρίσιμων εκλογών

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές διαχωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη θέση τους από τον μη δημοφιλή -πια- πρόεδρο Τραμπ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας. Η κίνηση αυτή γίνεται στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την απώλεια της πλειοψηφίας τους στις επερχόμενες κρίσιμες εκλογές. Αν και δεν βρίσκονται σε πλήρη εξέγερση εναντίον του προέδρου Τραμπ, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί δοκιμάζουν νέους τρόπους αποστασιοποίησης από εκείνον, ένα ξεκάθαρο σημάδι της εκλογικής τους ανησυχίας.

Οι Ρεπουμπλικανοί και οι εκλογικές ανησυχίες

Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία δείχνουν μια αυξανόμενη τάση να διαφοροποιούνται από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η στρατηγική αποστασιοποίησης αφορά κυρίως ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας, τομείς στους οποίους ο Τραμπ φαίνεται να έχει χάσει μέρος της δημοτικότητάς του.

Η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή τη στάση είναι η προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στα νομοθετικά σώματα. Η εκλογική ανησυχία είναι εμφανής, ωθώντας τους σε αναζήτηση νέων τρόπων για να χαράξουν μια διακριτή πορεία, μακριά από τις θέσεις του πρώην προέδρου.

Η στροφή του Τραμπ για την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε ένα μπαράζ απαιτήσεων από Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες σχετικά με την επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ. Σε μια σπάνια στροφή πολιτικής, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι θα υποστηρίξει την απαγόρευση αυτή.

Η δήλωση έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ εκείνων που ζήτησαν την απαγόρευση ήταν οι γερουσιαστές Τσακ Γκράσλεϊ από την Αϊόβα και Νταν Σάλιβαν από την Αλάσκα, καθώς και οι βουλευτές της Αϊόβα, Άσλεϊ Χίνσον και Μαριάννετ Μίλλερ-Μικς. Στόχος τους ήταν να ελαφρύνουν το εκτοξευόμενο κόστος του ντίζελ για τους Αμερικανούς αγρότες και οδηγούς φορτηγών, ενώ ο Σάλιβαν και η Χίνσον δίνουν σκληρές μάχες για τις έδρες τους.

Σφοδρή κριτική για τη φιλοξενία του Κινέζου προέδρου

Μόλις την Τρίτη, ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ, Ρεπουμπλικανός από το Μισισιπή, επέκρινε έντονα από το βήμα της Γερουσίας την απόφαση του Τραμπ να φιλοξενήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα σε επίσημο δείπνο.

Ο Γουίκερ προέτρεψε τον Τραμπ να «έχει κατά νου ότι ο καλεσμένος του είναι ένας βάναυσος, μη εκλεγμένος και καταπιεστικός δικτάτορας που επιδιώκει να κυριαρχήσει στους γείτονές του και του οποίου το τεράστιο στρατιωτικό οπλοστάσιο στοχεύει άμεσα» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αίτημα για έρευνα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Παράλληλα με τις άλλες εξελίξεις, ο γερουσιαστής Τζον Κέρτις, Ρεπουμπλικανός από τη Γιούτα, ζήτησε από την ισχυρή Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας να καλέσει σε απολογία τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Το αίτημα αφορά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, ο Κέρτις ζήτησε διερεύνηση για τα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που φέρεται να έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ από έναν Ρώσο ολιγάρχη για τον γάμο του. Ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, Ρεπουμπλικανός από τη Φλόριντα και στενός σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε στο Axios την περασμένη εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε για το ρεπορτάζ σχετικά με τον γάμο του Τραμπ Τζούνιορ, ότι «αν η οικογένειά σου εμπλέκεται στην προεδρία, τότε θα πρέπει να είσαι πολύ διαφανής».

Ψηφοφορία στη Γερουσία για τις πολεμικές εξουσίες έναντι του Ιράν

Όσον αφορά το Ιράν, η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα ένα ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες. Η ψηφοφορία αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων και συζητήσεων σχετικά με την εξωτερική πολιτική.

Η ηγεσία της Γερουσίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ψήφισμα δεν θα συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους, υποδεικνύοντας μια πιθανή διακομματική στήριξη ή τουλάχιστον μια σημαντική διαφωνία εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για το συγκεκριμένο θέμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis