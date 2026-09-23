Ο Άδωνις Γεωργιάδης για όλα: Από την αυτοδυναμία της ΝΔ μέχρι τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στον Δήμο Βερύκιο, η οποία φιλοξενήθηκε στο στούντιο του iEidiseis. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γεωργιάδης δεν δίστασε να εκφράσει τις απόψεις του για ένα ευρύ φάσμα πολιτικών θεμάτων και προσώπων, χρησιμοποιώντας οξείς χαρακτηρισμούς για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Οι αναφορές του κάλυψαν από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Βελγική Δικαιοσύνη.

Για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε δημόσια ένα στοίχημα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι αυτοδύναμος για τρίτη φορά, και μάλιστα «με την… πρώτη». Τόνισε ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι δεν εγκαταλείπουν τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν φεύγουν οι δεξιοί από την ΝΔ. Γκρινιάζουν λίγο, αλλά στον Μητσοτάκη θα ξαναγυρίσουν».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας έδωσε τέλος σε κάθε σενάριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. «Τελείωσε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε ότι δεν κάνει κυβέρνηση μαζί μας. Μην χάνεις χρόνο. Τετέλεσται. Τέλος. Δεν υπάρχει», δήλωσε απερίφραστα στον Δήμο Βερύκιο, κλείνοντας την πόρτα σε μελλοντικές συζητήσεις για κυβερνητική συνεργασία.

Σκληρή κριτική σε Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Πολάκη

Ο κ. Γεωργιάδης δεν απέφυγε τις προσωπικές κρίσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως «ακατάλληλο», ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «διεφθαρμένος». Ειδικότερα, ανέφερε: «Όταν ακούω τον Τσίπρα να μιλάει για εντιμότητα, θέλω να πέσω κάτω από τα γέλια», προσθέτοντας ότι «Ήταν μακράν ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός ever».

Οι αναφορές του για τον πρώην πρωθυπουργό επεκτάθηκαν και σε καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη Βενεζουέλα και τους Ποινικούς Κώδικες. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας φοβάται «μη γίνει καμιά στραβή και βγουν χαρτιά τώρα που πήγαν οι Αμερικανοί στην Βενεζουέλα και έχει καταρρεύσει το καθεστώς Μαδούρο». Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν κοιμάται το βράδυ με αυτό το ενδεχόμενο. Το βράδυ που ξαπλώνει λέει λες να βγουν τα λεφτά του Βενεζουέλα».

Αναφερόμενος στον Παύλο Πολάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε «κακόψυχο» και δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θα καθόταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι μαζί του.

Υπεράσπιση προσώπων και η σχέση με τον πρωθυπουργό

Σε μια κίνηση που, όπως αναφέρεται, δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος, ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε δημόσια διάφορα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, τάχθηκε υπέρ του Δημήτρη Αβραμόπουλου, της Εύας Καϊλή, του Γιώργου Πατούλη, της «Ομάδας Αλήθειας» και του Άρη Πορτοσάλτε.

Όσον αφορά τη σχέση του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός τον καλεί για να του κάνει παρατηρήσεις σχετικά με κάποιες από τις τοποθετήσεις του. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, μετά τις παρατηρήσεις, ο κ. Μητσοτάκης του λέει ότι έχει δίκιο.

Οι απόψεις για τον Αντώνη Σαμαρά

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε με σεβασμό, παρά το γεγονός ότι μια ενδεχόμενη κάθοδος του κ. Σαμαρά στις εκλογές θα μπορούσε να τον πλήξει προσωπικά στην σταυροδοσία στον βόρειο τομέα. Εξήγησε ότι «Οι φίλοι Σαμαρά πήγαιναν μονοκούκι σε έμενα. Αν φύγει, τους έχασα».

Πέρα από την προσωπική αυτή διάσταση, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν «φριχτό λάθος» για τον Αντώνη Σαμαρά να προσχωρήσει σε νέο κόμμα. «Εγώ τον εκτιμώ τον Σαμαρά. Σε προσωπικό επίπεδο, όχι πολιτικό, τον αγαπώ. Παρά ταύτα δεν μπορώ να πω ψέματα. Θεωρώ ότι αν κάνει κόμμα θα έχει κάνει τρομερή βλάβη στον εαυτό του. Η Νέα Δημοκρατία θα το ξεπεράσει, ο εαυτός του θα πάθει ζημιά», υπογράμμισε.

Η «Ομάδα Αλήθειας» και η ιστορία

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές δηλώσεις του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην «Ομάδα Αλήθειας» και τον ρόλο της στην ιστορία. Ειδικότερα, σε μια προτροπή του Δήμου Βερύκιου, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι «Αν υπήρχε η Ομάδα Αλήθειας το 1946-49 η ιστορία θα είχε γραφτεί αλλιώς».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis