Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης αναφορικά με το ζήτημα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα καύσιμα. Η συζήτηση για το ποιος έχει δίκιο βρίσκεται κάπου στη μέση, ωστόσο η κυβέρνηση καλείται να κάνει πίσω, δεδομένου του ράλι στις τιμές που έχει εξαντλήσει την υπομονή των πολιτών και έχει οδηγήσει τη δυσαρέσκεια σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, έντονη μουρμούρα παρατηρείται και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Οι πιέσεις για μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ

Βουλευτές, ειδικά από περιφέρειες όπου το κρύο έχει ήδη αρχίσει, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Η Ελλάδα κατατάσσεται ως η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα στη χώρα μας επιβαρύνονται με ΕΦΚ ύψους 0,70 ευρώ ανά λίτρο και ΦΠΑ 24% επί του συνολικού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι η τελική φορολογία φτάνει στο 60% της τιμής στην αντλία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει στα κράτη – μέλη της έναν ελάχιστο ΕΦΚ 0,36 ευρώ το λίτρο, ποσό που είναι ο μισός από αυτόν που εφαρμόζει η Ελλάδα. Τα έσοδα που προκύπτουν από αυτούς τους φόρους ανέρχονται σε περίπου 3,6 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συνεπώς, οποιαδήποτε μείωση θα πρέπει να αντικατασταθεί με έσοδα από φορολόγηση άλλων πηγών. Παρόλο που δεν απαιτείται άδεια από την ΕΕ για τη μείωση, καμία χώρα, και πολύ περισσότερο η Ελλάδα που έχει περάσει από μνημόνια, δεν μπορεί να μην τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι στην περίπτωσή της είναι πιο αυστηροί.

Η κυβερνητική στρατηγική και οι προειδοποιήσεις

Η τακτική που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση ήταν να λαμβάνει έσοδα από τη μία τσέπη και να τα επιστρέφει στους πολίτες μέσω επιδομάτων. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν γίνεται πλέον αποδεκτή από τους πολίτες. Προτείνεται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια στροφή 90 μοιρών, αν όχι 180, πριν να είναι αργά και η Νέα Δημοκρατία ακολουθήσει την πορεία του CDU.

Το CDU υπέστη τρεις ταπεινωτικές ήττες, με τον Μερτς να προσπαθεί να ανακτήσει την ταυτότητα του λαϊκού κόμματος της Μέρκελ. Πολλοί εκτιμούν ότι έχει χαθεί πολύς χρόνος και δεν υπάρχει ένα πειστικό σχέδιο που να δείχνει ότι θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή.

Οι πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε μια επιτυχία με τη ρήτρα διαφυγής στα εξοπλιστικά προγράμματα. Η πρόταση αυτή, που ήταν δική του και άλλων πρωθυπουργών, υιοθετήθηκε τελικά, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να εξασφαλίσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ο νέος στόχος του πρωθυπουργού είναι να διεκδικήσει μια ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων δεν θα υπολογίζονται στις δαπάνες, ώστε να μην χρειάζεται να βρεθούν έσοδα από άλλες πηγές. Σε αυτή την πρόταση αντέδρασαν οι «βόρειοι» και οι «ορθόδοξοι» της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το πρόβλημα των καυσίμων και ευρύτερα της ενέργειας έχει αρχίσει να γίνεται πιεστικό.

Οι κινήσεις της αντιπολίτευσης

Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας, μετά το «φρενάρισμα της ΕΛΑΣ», βγαίνει μπροστά με δηλώσεις και περιοδείες, εντείνοντας την παρουσία του στην πολιτική σκηνή. Παράλληλα, συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά αναφέρουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να πει πράγματα «που θα αγγίξουν την ψυχή των παραδοσιακών νεοδημοκρατών», υποδηλώνοντας πιθανές παρεμβάσεις που θα έχουν απήχηση σε ένα συγκεκριμένο κοινό.

Το ζήτημα των δηλώσεων Φαραντούρη

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, τίθεται το ζήτημα των δηλώσεων του Φαραντούρη προς την Σδούκου. Κρίνεται ότι ο Φαραντούρης θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από την Σδούκου για το σχόλιο «χαριεντίζεσαι με υπουργούς». Αυτή η απαίτηση υπογραμμίζει ένα ερώτημα σχετικά με το εάν το ΠΑΣΟΚ δεν αντιλαμβάνεται τι συνιστά σεξισμό, αναδεικνύοντας μια ευαισθησία γύρω από τις δημόσιες τοποθετήσεις και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται.

Με πληροφορίες από: Newsit