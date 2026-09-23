Αγωνία στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τον προεκλογικό σχεδιασμό

Αυξάνεται η αγωνία και ο προβληματισμός στην κυβέρνηση, καθώς ορατός είναι ο κίνδυνος οι τιμές στην αντλία και στην ενέργεια, μαζί με τις παρεπόμενες αυξήσεις σε τρόφιμα και υπηρεσίες, να τινάξουν στον αέρα τον προεκλογικό σχεδιασμό. Αυτό θα μπορούσε να εξανεμίσει τα όποια κέρδη προέκυψαν από τα μέτρα της ΔΕΘ, ειδικά αν ο επερχόμενος χειμώνας αποδειχθεί τόσο δύσκολος όσο προδιαγράφεται.

Ο προβληματισμός της κυβέρνησης για τις τιμές

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έναν αυξημένο προβληματισμό σχετικά με την πορεία των τιμών. Η συνεχής άνοδος στο κόστος των καυσίμων, της ενέργειας, καθώς και οι αναπόφευκτες αυξήσεις στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες, δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Αυτή η κατάσταση εγκυμονεί τον κίνδυνο να επηρεάσει αρνητικά τον προεκλογικό σχεδιασμό και να ακυρώσει τα οφέλη που αναμένονταν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ανησυχία εντείνεται ενόψει ενός χειμώνα που προδιαγράφεται ως ιδιαίτερα δύσκολος.

Προετοιμασία νέων μέτρων στήριξης

Στο πλαίσιο αυτό, τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για το πότε ακριβώς θα εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα.

Οι διαβουλεύσεις με τα διϋλιστήρια, σχετικά με τη συμμετοχή τους σε αυτό το νέο πλέγμα στήριξης, συνεχίζονται. Η ολοκλήρωση αυτών των συζητήσεων είναι καθοριστική για την οριστικοποίηση των παρεμβάσεων.

Διεθνής ορίζοντας και ράλι τιμών

Υπουργοί και βουλευτές παραδέχονται ότι, ακόμα κι αν το νέο πλέγμα μέτρων συνεισφέρει στη συγκράτηση των τιμών, ο διεθνής ορίζοντας παραμένει εξαιρετικά βεβαρημένος. Αυτό δεν αφήνει περιθώρια για χαλάρωση, καθώς όλα δείχνουν ότι το ράλι των τιμών θα συνεχιστεί.

Εκτιμάται μάλιστα ότι η άνοδος των τιμών ενδέχεται να γίνει ακόμα πιο έντονη τους επόμενους μήνες. Η μόνη ακλόνητη σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι η δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό.

Εκλογικός σχεδιασμός και ανησυχίες για τις κάλπες

Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικευμένη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, κάποιοι εκφράζουν προβληματισμό και για την απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η απόφαση να μη στηθούν οι κάλπες το φθινόπωρο, αλλά την ερχόμενη άνοιξη και μάλιστα προς τα τέλη της, αποτελεί σημείο συζήτησης.

Αυτή η χρονική μετάθεση των εκλογών, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για τη συνέχιση του ράλι των τιμών, δημιουργεί ένα κλίμα ανησυχίας για την πολιτική σταθερότητα και την αποδοχή των κυβερνητικών χειρισμών.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της ενεργειακής κρίσης

Το τοπίο στην ενέργεια χαρακτηρίζεται ως αχαρτογράφητο, με τις προβλέψεις να καθίστανται εξαιρετικά επισφαλείς. Αυτό ισχύει κυρίως για τη διάρκεια που θα χρειαστεί η κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης. Η εξίσωση δεν είναι απλή, καθώς απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή στάση.

Εάν δεν υπάρξει μια τέτοια στάση, την οποία να μπορεί να υιοθετήσει η χώρα μας, τότε ο βαθμός δυσκολίας θα αυξηθεί σημαντικά. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ίσως κάποια από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να χρειαστεί να επανεξεταστούν, ένα ενδεχόμενο που το κυβερνητικό επιτελείο προσπαθεί να ξορκίσει με κάθε τρόπο.

Οι επικείμενες ευρωπαϊκές συζητήσεις και η ελληνική θέση

Μία πρώτη ένδειξη για την κατεύθυνση που θα κινηθεί η Ευρώπη αναμένεται να υπάρξει την επόμενη Τρίτη, κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Οι τελικές αποφάσεις, εφόσον ληφθούν, θα παρθούν στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Η Αθήνα θα ζητήσει με έμφαση την ενεργοποίηση μιας «ρήτρας διαφυγής» από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί περαιτέρω χώρος για εθνικές παρεμβάσεις, και ειδικότερα, μία προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στην αντλία. Στην αντίπερα όχθη, ένα μπλοκ χωρών, όπως η Φινλανδία, η Δανία και η Ολλανδία, τάσσεται υπέρ της επιβολής φόρου στα υπερκέρδη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis