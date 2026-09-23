Η πτώση της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις και οι συστάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη

Η δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, επιβεβαιώνει ότι η φετινή ΔΕΘ δεν θα μείνει στη μνήμη. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση στην πρόθεση ψήφου, αν και οι αναγωγές την τοποθετούν κοντά στο 30%. Παράλληλα, η αγορά ζητά από την κυβέρνηση να απαντήσει πειστικά για τη μη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη απευθύνει συστάσεις σε υπουργούς για αλαζονεία.

Οι επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει πτώση στην πρόθεση ψήφου. Παρόλο που οι αναγωγές, οι οποίες αποτελούν υπολογισμούς και εκτιμήσεις, δείχνουν το κυβερνών κόμμα κοντά στο 30%, η γενική εικόνα μετά τη ΔΕΘ είναι πως η ΝΔ κινείται σε χαμηλά επίπεδα στην πρόθεση ψήφου, σχεδόν σε όλες τις έρευνες.

Η δημοσκόπηση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα αποτελέσει ένα γεγονός που θα μείνει ανεξίτηλο. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά ερευνών που δείχνουν μια σταθερή τάση χαμηλών πτήσεων για τη Νέα Δημοκρατία.

Το αίτημα της αγοράς για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Από την πλευρά της αγοράς, διαμηνύεται προς την κυβέρνηση η ανάγκη να δοθούν πειστικές απαντήσεις σχετικά με τον λόγο που δεν μειώνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται εντός του εύρους τιμών που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι παράγοντες της αγοράς επιμένουν ότι πρόκειται για ένα λογικό αίτημα και όχι για μια αντιπολιτευτική εμμονή ή ένα αίτημα στο κενό, όπως ενδεχομένως να θεωρούν κάποιοι. Οι ίδιοι παράγοντες διαβλέπουν ένα «εφιαλτικό ντόμινο» επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψει τον χειμώνα και θα επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς.

Οι αιχμές της Ντόρας Μπακογιάννη για υπουργούς

Στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, η Ντόρα Μπακογιάννη φαίνεται να έχει αναλάβει έναν ρόλο όπου «μαλώνει» υπουργούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τους για αλαζονεία. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι αιτιάσεις της είναι βάσιμες ή όχι, ούτε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούν, κάτι που θα επέτρεπε τη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας και άποψης.

Ως βουλευτής, η κυρία Μπακογιάννη διαθέτει το δικαίωμα και την υποχρέωση να στηλιτεύει τα αρνητικά σημεία της κυβέρνησης. Ωστόσο, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, όπως επισημαίνεται, να αναφέρει ονόματα, περιστατικά και συγκεκριμένα ολισθήματα όταν προβαίνει σε τόσο σοβαρές καταγγελίες. Ο λόγος για αυτή την ανάγκη είναι ώστε οι υπουργοί να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ή ακόμα και να βελτιώσουν τη στάση τους.

Η ενίσχυση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις

Παράλληλα με τις εσωτερικές εξελίξεις, παρατηρείται μια τάση ενίσχυσης της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Η άνοδος του AfD στη Γερμανία, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Λεπέν στη Γαλλία, φαίνεται να έχουν επηρεάσει και την εγχώρια ακροδεξιά. Αυτές οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή έχουν ως αποτέλεσμα να «φουσκώσουν τα μυαλά» της ελληνικής Ακροδεξιάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki