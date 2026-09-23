Συνάντηση Γεραπετρίτη - Αραγτσί: Συζητήθηκαν προοπτικές αποκλιμάκωσης

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμίρ Αμπντολαχιάν Αραγτσί, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε από διπλωματικές πηγές ως σημαντική. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν στις πρόσφατες εξελίξεις που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το κύριο αντικείμενο των συζητήσεων αφορούσε τις προοπτικές για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή.

Η σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας

Ο κ. Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογράμμισε με έμφαση την καίρια σημασία που φέρει ο διάλογος. Τόνισε ότι η διπλωματία αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Μέσω αυτών των οδών, είναι δυνατή η προώθηση της ειρήνης στην περιοχή. Παράλληλα, συμβάλλουν στην επίτευξη της περιφερειακής σταθερότητας, ένα ζήτημα υψίστης σημασίας για την Ελλάδα και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Η θέση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο ανοιχτός διάλογος και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμες λύσεις. Η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή αποτελεί διαρκή στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Σεβασμός του διεθνούς δικαίου και θαλάσσια ασφάλεια

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία του πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί επίσης ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο τονίστηκε από την ελληνική πλευρά. Ο σεβασμός αυτών των αρχών θεωρείται απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία των διεθνών σχέσεων και την αποφυγή εντάσεων.

Οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS). Η τήρηση των διεθνών κανόνων, ειδικά σε θέματα που αφορούν τα θαλάσσια σύνορα και τις ζώνες δικαιοδοσίας, κρίνεται ως θεμελιώδης. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή διενέξεων και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Διατήρηση διαύλου επικοινωνίας με το Ιράν

Η Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, διατηρεί έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με το Ιράν. Αυτή η επικοινωνία θεωρείται σημαντική για την αμοιβαία κατανόηση και την ανταλλαγή απόψεων σε κρίσιμα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Η διατήρηση ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην αποφυγή παρεξηγήσεων.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Αυτή η αρχή αποτελεί βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Η προσήλωση σε αυτές τις μεθόδους υπογραμμίζει την ελληνική δέσμευση για την ειρηνική συνύπαρξη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ετοιμότητα για προσφορά καλών υπηρεσιών

Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες. Αυτή η προσφορά αποσκοπεί στην προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και πρόθυμη να συμβάλει ενεργά σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίλυση διαφορών και στην εδραίωση της σταθερότητας.

Επιπλέον, η προσφορά των καλών υπηρεσιών της Ελλάδας επεκτείνεται και στον σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS). Η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια που διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των διεθνών κανόνων δικαίου. Αυτό ενισχύει την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Reader