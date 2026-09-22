Ο πρωθυπουργός σε κλειστή συζήτηση της General Catalyst για επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση που διοργανώθηκε από την General Catalyst, μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκαν επενδυτές, ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας και ανώτατα στελέχη από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι προοπτικές για την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Η ατζέντα περιλάμβανε επίσης τις προτεραιότητες της χώρας στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Συμμετοχή στη General Catalyst και συζήτηση με την Alexis Black Björlin

Η κλειστή συζήτηση της General Catalyst αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τεχνολογικό τομέα. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον κόσμο των επενδύσεων και της καινοτομίας, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ειδική συζήτηση με την Alexis Black Björlin, Chief Strategy Officer της General Catalyst. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα, αναλύοντας τη δυναμική που παρουσιάζει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενίσχυση επενδύσεων και ελληνικών startups

Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και τεχνολογικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η συζήτηση αναδείχθηκε ως κεντρικός άξονας για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση και τη διεθνοποίηση των ελληνικών startups, καθώς και στην αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Αυτοί οι παράγοντες θεωρούνται κρίσιμοι για την οικοδόμηση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας που θα μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια και τεχνογνωσία.

Εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και ευκαιρίες για την Ελλάδα

Οι συζητήσεις επεκτάθηκαν και στις ευρύτερες εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πεδίο που παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως. Αναλύθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυτές τις εξελίξεις τόσο για την Ευρώπη γενικότερα όσο και ειδικότερα για την Ελλάδα.

Οι τομείς που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν τις ψηφιακές υποδομές, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτούς τους τομείς μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.

Συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο

Νωρίτερα, πριν από τη συμμετοχή του στην κλειστή συζήτηση της General Catalyst, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Daniel Lurie. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του πρωθυπουργού στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον δήμαρχο Lurie, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς αυτά τα πεδία μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μητροπόλεις παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos