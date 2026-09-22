Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη. Η κ. Μπακογιάννη είχε ασκήσει κριτική σε μέλη της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονείας και καλώντας όσους «έχουν καβαλήσει το καλάμι» να «ξεκαβαλικέψουν». Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τη διαφωνία του με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αρμονικής συνεργασίας στο κυβερνητικό σχήμα.

Η κριτική της Ντόρας Μπακογιάννη

Η Ντόρα Μπακογιάννη, σε προηγούμενη τηλεοπτική της εμφάνιση, είχε υποστηρίξει ότι υπάρχουν άτομα εντός της κυβέρνησης που έχουν κουράσει το κοινό. Ειδικότερα, είχε αναφέρει πως «μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει».

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η κ. Μπακογιάννη είχε κάνει λόγο για φαινόμενα αλαζονείας, απευθύνοντας κάλεσμα σε όσους υπουργούς «έχουν καβαλήσει το καλάμι» να «ξεκαβαλικέψουν». Αυτές οι αιχμές στόχευαν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές εντός του κυβερνητικού μηχανισμού, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η σημασία της σταθερότητας

Παρά την κριτική της, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε επίσης τονίσει τη σημασία της σταθερότητας της κυβέρνησης. Είχε υπογραμμίσει ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, η διατήρηση της κυβερνητικής συνοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα.

Επιπλέον, είχε αναφέρει ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη πολιτική εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Η τοποθέτησή της αυτή υπογράμμιζε την ανάγκη για ενότητα και αποτελεσματικότητα στο κυβερνητικό έργο, παρά τις επιμέρους διαφωνίες ή τις παρατηρήσεις της.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, διαφώνησε με την άποψη ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν «κουράσει». Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την άποψη ότι τέτοια φαινόμενα δεν υφίστανται.

Χαρακτηριστικά, ο υπουργός δήλωσε «Δεν νομίζω να υπάρχουν», αναφερόμενος στην κριτική περί «κουρασμένων» προσώπων. Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας και της συνοχής που πρέπει να διέπει το κυβερνητικό έργο, προκειμένου αυτό να είναι αποτελεσματικό και να αποδίδει τα μέγιστα.

Προκλήσεις στον τομέα της Υγείας και ανάγκη συντονισμού

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της Υγείας. Επισήμανε την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που απαιτούν άμεσες λύσεις και τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε επίσης στην ανάγκη για συντονισμό μεταξύ όλων των υπουργών. Υπογράμμισε ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός είναι απαραίτητος, ώστε οι κυβερνητικές πολιτικές να προχωρούν απρόσκοπτα και να βελτιώνονται συνεχώς οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες, σε όλους τους τομείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki