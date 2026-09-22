Η συζήτηση του πρωθυπουργού με Έλληνες ιδρυτές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συνάντηση στο Σαν Φρανσίσκο με Έλληνες και ελληνικής καταγωγής ιδρυτές πρωτοπόρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα στους επιχειρηματίες να επιστρέψουν στην Ελλάδα για επενδύσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας, εντάσσοντας την πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο των προσπαθειών για το brain gain. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που θέτει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η εξέταση της δημιουργίας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Σαν Φρανσίσκο.

Η συνάντηση στην καρδιά της τεχνολογίας

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους Έλληνες ιδρυτές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας έλαβε χώρα στο Σαν Φρανσίσκο, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Endeavor Greece. Η εκδήλωση είχε τον τίτλο «The Future of AI Elsewhere», υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση της συζήτησης για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις ιστορίες των παρευρισκομένων. Ανέφερε ότι οι ιστορίες αυτές τον αγγίζουν όχι μόνο λόγω της σημερινής του ιδιότητας, αλλά και επειδή, προτού ασχοληθεί με την πολιτική, ο ίδιος εργαζόταν σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών.

Τα πρόσωπα της ελληνικής τεχνολογίας

Στη συζήτηση συμμετείχαν σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής τεχνολογικής διασποράς. Μεταξύ αυτών ήταν ο Anastasios Angelopoulos, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arena, καθώς και ο Anastasis Germanidis, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Runway. Επίσης, παρούσα ήταν η Nicky Goulimis, συνιδρυτής και διευθύνουσα σύμβουλος στην Tunic Pay, και ο Spiros Xanthos, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Resolve AI.

Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, ο οποίος είναι Partner στη Threshold Ventures και αντιπρόεδρος της Endeavor Greece. Η παρουσία αυτών των προσωπικοτήτων ανέδειξε το δυναμικό των Ελλήνων στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη.

Οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δημιούργησε το πρώτο επενδυτικό κεφάλαιο που ήταν αποκλειστικά αφοσιωμένο στον τομέα αυτό. Τόνισε ότι αυτό ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, καθώς τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολο ακόμη και να μιλήσει κανείς για την επιχειρηματικότητα και για ιστορίες όπως αυτές που μοιράστηκαν οι παρευρισκόμενοι.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αξιοκρατίας, δηλώνοντας ότι πιστεύει πως ένα νήμα που συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες είναι η πεποίθηση ότι, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το υπόβαθρο κάποιου, εάν εργαστεί σκληρά και λάβει την κατάλληλη υποστήριξη, μπορεί να πετύχει. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα των υποτροφιών και της δυνατότητας για εκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό.

Προοπτικές επενδύσεων και επιστροφής στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός ρώτησε τους συμμετέχοντες πώς βλέπουν την προοπτική να επιστρέψουν στη χώρα και να πραγματοποιήσουν εκεί μέρος των δραστηριοτήτων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στην αναφορά του διευθύνοντα συμβούλου της Pfizer, Albert Bourla, στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Ο κ. Bourla είχε δηλώσει: «Θέλω να δημιουργήσω ένα μεγάλο κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων στη Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο ίδιος ο Albert Bourla κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που του έδωσε έναν επιπλέον λόγο να προσπαθήσει να πείσει το διοικητικό συμβούλιο της Pfizer για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις προκλήσεις του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στην εξέταση της δημιουργίας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Σαν Φρανσίσκο, ως μέσο ενίσχυσης των δεσμών και της συνεργασίας.

Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα διαμορφωθεί στην Ευρώπη. Αντιθέτως, τόνισε ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης θα διαμορφωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η τοποθέτηση υπογραμμίζει την αναγνώριση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis