Ο Ερντογάν από τον ΟΗΕ ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους και διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, επανέφερε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο, το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο. Παρά τις αναφορές του σε «καλή γειτονία» και «διεθνές δίκαιο», ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο και πρότεινε τη δημιουργία μιας Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόταση για διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο της περιφερειακής ατζέντας, πρότεινε τη δημιουργία μιας Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Η πρόταση αυτή δεν είναι νέα, καθώς η Τουρκία την έχει παρουσιάσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα επιθυμεί τα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αντιμετωπιστούν «με βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο». Υποστήριξε ότι μια τέτοια περιφερειακή διάσκεψη μπορεί να δημιουργήσει «κοινό έδαφος» μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, ζητώντας τη συμμετοχή όλων των «παράκτιων» χωρών της περιοχής, αλλά και των Τουρκοκυπρίων.

Οι τουρκικές θέσεις και οι ενεργειακοί πόροι

Πίσω από τη διπλωματική γλώσσα περί διαλόγου, η Άγκυρα συνδέει σταθερά την πρότασή της με τις πάγιες θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες, τους ενεργειακούς πόρους και το Κυπριακό. Στην ομιλία του, ο Ερντογάν παρουσίασε την Τουρκία ως δύναμη που επιδιώκει τη σταθερότητα στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα θέλει το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να αποτελέσουν «περιοχές σταθερότητας και ευημερίας».

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί στις ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής. Επιμένει ότι η Τουρκία και η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου πρέπει να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις. Αυτή η θέση βρίσκεται στον πυρήνα της τουρκικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά μετά τις εξελίξεις γύρω από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, τις θαλάσσιες οριοθετήσεις και τις συνεργασίες Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου.

Η ελληνική απάντηση και το Κυπριακό

Από την πλευρά της, η Αθήνα υποστηρίζει ότι οι διαφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται στη βάση του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Η Ελλάδα θεωρεί ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις σε αρκετά σημεία υπερβαίνουν το πλαίσιο των διεθνών κανόνων.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Ερντογάν επανέλαβε την πάγια θέση της Τουρκίας ότι στο νησί υπάρχουν «δύο λαοί και δύο κράτη» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια έχει μετακινηθεί από το μοντέλο της ομοσπονδιακής λύσης προς την προώθηση της ιδέας της «κυριαρχικής ισότητας» και της διεθνούς αναγνώρισης του ψευδοκράτους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr