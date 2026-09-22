Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco κάλυψε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνικής και πολιτικής επικαιρότητας, εστιάζοντας στην αξιολόγηση των υπουργών της κυβέρνησης και σε σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναδείχθηκαν ως οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη ότι κανένας υπουργός δεν είναι επιτυχημένος. Παράλληλα, η συμφωνία για το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα» έλαβε ευρεία αποδοχή από τους πολίτες.

Αξιολόγηση υπουργών της κυβέρνησης

Στην ερώτηση σχετικά με το ποιους υπουργούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν τους πιο επιτυχημένους, τα ονόματα του Νίκου Δένδια και του Κυριάκου Πιερρακάκη αναφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη διαφορά. Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας συγκέντρωσε ποσοστό 23% στο σύνολο των ερωτηθέντων, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης έλαβε 15%.

Ακολούθησαν στην αξιολόγηση οι Άδωνις Γεωργιάδης με 8%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 7%, η Νίκη Κεραμέως με 4%, ο Βασίλης Κικίλιας με 4% και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 3%. Ωστόσο, ένα σημαντικό εύρημα της δημοσκόπησης είναι το ποσοστό 54% επί του συνόλου των ερωτηθέντων που απάντησαν «Κανένας» στην εν λόγω ερώτηση.

Οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας

Η έρευνα της Alco για τον ALPHA εξέτασε επίσης τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τους πιο επιτυχημένους υπουργούς. Σε αυτή την ειδική κατηγορία, ο Νίκος Δένδιας συγκέντρωσε ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό, φτάνοντας το 53%.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρέθηκε στη δεύτερη θέση μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ με 37%. Τους ακολούθησαν ο Άδωνις Γεωργιάδης με 32% και ο Κωστής Χατζηδάκης με 17%. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις απαντήσεις των ψηφοφόρων της ΝΔ στην ερώτηση «Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι δύο πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης;».

Η συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ένα από τα σημαντικά θέματα που τέθηκαν στη δημοσκόπηση αφορούσε την υπογραφή της συμφωνίας για το σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας «Ασπίδα του Αχιλλέα» από το Ισραήλ. Η αποδοχή αυτής της συμφωνίας ήταν σχετικά υψηλή μεταξύ των ερωτηθέντων.

Συγκεκριμένα, το 20% των πολιτών τη θεώρησε «πολύ σημαντική» και ένα επιπλέον 40% την χαρακτήρισε «αρκετά σημαντική». Συνολικά, το 60% των ερωτηθέντων εξέφρασε θετική άποψη για τη σημασία της συμφωνίας. Στον αντίποδα, ένα 14% τη θεώρησε «λίγο σημαντική» και ένα 11% «καθόλου σημαντική».

Ανησυχία για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία

Οι τοποθετήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με ένα ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία ήταν πιο αμφίρροπες. Το 51% των πολιτών δήλωσε ότι ανησυχεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως προκύπτει από την ερώτηση «Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία;».

Από την άλλη πλευρά, ένα ποσοστό 41% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν ανησυχεί για ένα θερμό επεισόδιο. Οι τοποθετήσεις αυτές ήταν πιο αμφίρροπες, όπως αναφέρεται στην έρευνα.

Θύματα ηλεκτρονικής απάτης

Τέλος, η δημοσκόπηση της Alco συμπεριέλαβε και ένα ερώτημα σχετικά με την έκταση των ηλεκτρονικών απατών στην καθημερινότητα των πολιτών. Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν γνωρίζουν κάποιο κοντινό τους πρόσωπο που έχει πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης.

Το 38% των συμμετεχόντων απάντησε καταφατικά, δηλώνοντας «ναι». Αντίθετα, το 58% των ερωτηθέντων απάντησε «όχι».

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis