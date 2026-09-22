Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σαν Φρανσίσκο: Απευθείας πτήσεις και οι προϋποθέσεις για το brain gain

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Σαν Φρανσίσκο, όπου συμμετείχε στην εκδήλωση «The Future of AI Elsewhere» που διοργάνωσε η Endeavor Greece. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Γενική Διευθύντρια και Αρχισυντάκτρια του TechCrunch, Connie Loizos, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε κρίσιμα θέματα όπως η δημιουργία απευθείας αεροπορικής γραμμής μεταξύ Αθήνας και Σαν Φρανσίσκο, καθώς και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επιστροφή του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, γνωστό ως Brain Gain.

Η σημασία της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της δημιουργίας μιας απευθείας αεροπορικής γραμμής που θα συνδέει την Αθήνα με το Σαν Φρανσίσκο. Όπως επεσήμανε, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ αυτής της απευθείας σύνδεσης. Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επενδυτικές και τεχνολογικές γέφυρες που υπάρχουν ήδη ανάμεσα στην Ελλάδα και την περίφημη Silicon Valley, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις και τις συνεργασίες.

Οι προϋποθέσεις για το brain gain

Ένα από τα κεντρικά θέματα της συζήτησης ήταν το κρίσιμο ζήτημα του Brain Gain, δηλαδή η επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών που εργάζονται στο εξωτερικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η απόφαση ενός επαγγελματία να επαναπατριστεί δεν βασίζεται αποκλειστικά σε συναισθηματικά κριτήρια, αλλά απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, δύο είναι οι βασικοί πυλώνες για την επιτυχή προσέλκυση του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού κεφαλαίου. Ο πρώτος αφορά τη διασφάλιση ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας εντός της χώρας. Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα εξελίσσεται και κινείται σταθερά προς τη σωστή κατεύθυνση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και προοπτικής.

Η εκδήλωση «The future of AI elsewhere»

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «The Future of AI Elsewhere», η οποία διοργανώθηκε από την Endeavor Greece. Η συζήτηση έλαβε χώρα στο Σαν Φρανσίσκο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την Connie Loizos, Γενική Διευθύντρια και Αρχισυντάκτρια του TechCrunch, αναλύοντας τις θέσεις της κυβέρνησης για τα παραπάνω ζητήματα.

Προσωπικές αναμνήσεις και η πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία πρωθυπουργού

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Connie Loizos αναφέρθηκε στην πληροφορία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός που επισκέπτεται την περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, σε επίσκεψη εργασίας, μετά την επίσκεψη του πατέρα του τη δεκαετία του ’90, όταν ο ίδιος ήταν φοιτητής στο Στάνφορντ. Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι ο πατέρας του δεν κατάφερε να έρθει στην Καλιφόρνια για την τελετή αποφοίτησής του το 1993, καθώς ήταν πρωθυπουργός και η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν τεταμένη, με αποτέλεσμα να έρθει μόνο η μητέρα του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι, απ’ ό,τι γνωρίζει, είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός που επισκέπτεται την Καλιφόρνια. Για τον ίδιο, ωστόσο, η επίσκεψη αυτή είχε και έναν προσωπικό χαρακτήρα, καθώς δήλωσε ότι είναι σαν να επιστρέφει στο σπίτι του, διατηρώντας τις καλύτερες αναμνήσεις από την περίοδο των σπουδών του στο Στάνφορντ. Αναφέρθηκε επίσης σε μια γνωριμία με κάποιον «Lenny» πριν από 33 χρόνια, σημειώνοντας ότι τότε ήταν πιθανότατα ο μόνος κοινωνικός επιστήμονας ανάμεσα σε μια ομάδα μηχανικών, κάτι που δεν γνωρίζει αν έχει αλλάξει δραματικά από τότε, παρόλο που το Στάνφορντ προσπαθεί να μην θεωρείται απλώς σχολή μηχανικών.

Ένα σημαντικό ταξίδι

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το ταξίδι του ως «πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους». Τόνισε ότι αποτελεί μια ευκαιρία να έρθει σε επαφή με «αυτή την εκπλη» (το κείμενο της πηγής διακόπτεται εδώ). Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να ενισχύσει τις σχέσεις της Ελλάδας με κέντρα καινοτομίας και τεχνολογίας παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Reader