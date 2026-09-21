Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ζητά την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από καταγγελία της κ. Σδούκου ότι ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε σε εκείνη με σεξιστικό και υποτιμητικό τρόπο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσης. Η κ. Σδούκου τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές της πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές από κανένα κόμμα.

Η καταγγελία για «πρωτοφανή κατήφορο»

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, περιέγραψε ένα περιστατικό ως «πρωτοφανή κατήφορο». Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας της, έχει μάθει ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να βασίζεται στην ανταλλαγή επιχειρημάτων, την παράθεση δεδομένων και την αναφορά στην πολιτική πορεία, ειδικά όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις.

Η κ. Σδούκου αναγνώρισε πως είναι αναμενόμενο να υπάρξουν αντιπαραθέσεις, ακόμα και στιγμές τοξικότητας, στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου. Ωστόσο, υπογράμμισε με έμφαση ότι υπάρχουν πάντα «κόκκινες γραμμές» τις οποίες κανείς δεν πρέπει να περνά. Όταν αυτές οι γραμμές παραβιάζονται, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδέχεται τέτοιες συμπεριφορές από τα μέλη του.

Σεξιστική αναφορά στην επαγγελματική της πορεία

Η κ. Σδούκου εξήγησε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσης με τον κ. Φαραντούρη. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε σε εκείνη και στην επαγγελματική της πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ διευκρίνισε ότι υπηρετεί τη χώρα και το κράτος με ευσυνειδησία από το 2004. Χαρακτήρισε τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε στην πορεία της ως «σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό», τονίζοντας ότι αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν.

Ειδικότερα, η κ. Σδούκου ανέφερε πως, αναφερόμενος στην περίοδο που υπηρετούσε στο Δημόσιο, ο κ. Φαραντούρης της είπε χαρακτηριστικά ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς». Αυτή η έκφραση, κατά την κ. Σδούκου, αποτελεί απαράδεκτη περιγραφή για μια εργαζόμενη γυναίκα.

Το ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚ

Συνεχίζοντας τη δήλωσή της, η Αλεξάνδρα Σδούκου σχολίασε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά και η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κ. Φαραντούρης είναι ενδεικτικές του χαρακτήρα του και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τις εργαζόμενες γυναίκες. Προειδοποίησε ότι «σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», υποδηλώνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να επαναληφθούν.

Η κ. Σδούκου έθεσε ένα κρίσιμο ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚ, ρωτώντας αν το κόμμα ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Επίσης, διερωτήθηκε αν το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που ο κ. Φαραντούρης εκπροσωπεί το κόμμα, μπορεί να παραμένει μέλος του.

Απαίτηση για άμεση αποπομπή

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε με σαφήνεια ότι η ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές ισοδυναμεί με συμφωνία. Κατά την άποψή της, ο μόνος δρόμος που απομένει είναι η άμεση αποπομπή του κ. Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Σδούκου ζήτησε την απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών και δήλωσε ότι αναμένει την άμεση ανταπόκριση και ενέργεια από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με το θέμα.

Με πληροφορίες από: Reader