Η κυβέρνηση εκφράζει πλήρη κάλυψη στον υπουργό Θάνο Πλεύρη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιβεβαίωσε τη στήριξη της κυβέρνησης στον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού briefing. Η δήλωση αυτή έγινε στον απόηχο ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με τις σχέσεις του υπουργού με δύο προφυλακισμένους γιατρούς, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια ευθύνης του υπουργού.

Η κάλυψη προς τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος περιγράφεται ως «πολιορκούμενος» υπουργός, είναι πλήρης, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο που ο υπουργός βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω των αναφορών που τον συνδέουν με τους εν λόγω γιατρούς. Η κυβέρνηση, μέσω του εκπροσώπου της, έσπευσε να διαλύσει τις όποιες σκιές, υπογραμμίζοντας τη σταθερή της εμπιστοσύνη στον κ. Πλεύρη.

Διευκρινίσεις για τις σχέσεις με τους γιατρούς

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις του υπουργού με τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος συγκαταλέγεται στους προφυλακισμένους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι δεν υπήρξε συνεργασία του υπουργού με τον συγκεκριμένο γιατρό, διαχωρίζοντας σαφώς τους ρόλους και τις σχέσεις μεταξύ τους. Η διευκρίνιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο των επαφών.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι ο Θάνος Πλεύρης γνώριζε κοινωνικά τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο πριν από το 2016. Η σχέση τους, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετατράπηκε σε σχέση ασθενούς-γιατρού το 2016, όταν ο υπουργός έγινε ασθενής του. Αυτή η χρονική διάκριση και η φύση της σχέσης αποτελούν βασικά σημεία της κυβερνητικής υπεράσπισης.

Απόρριψη κριτικής για το ιατρικό σωματείο

Πέρα από τις σχέσεις με τους προφυλακισμένους γιατρούς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε και την κριτική που αφορά τη συμμετοχή του υπουργού Θάνου Πλεύρη σε ένα ιατρικό σωματείο. Η κριτική αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημείο πίεσης προς τον υπουργό, το οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να εξουδετερώσει με σαφείς τοποθετήσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η συμμετοχή αυτή δεν συνεπάγεται ευθύνη για τα σημερινά ζητήματα.

Ο Παύλος Μαρινάκης διερωτήθηκε ρητορικά: «Γιατί να έχει ευθύνη ο Θάνος Πλεύρης επειδή υπήρξε ιδρυτικό μέλος, το 2012, ενός σωματείου που δεν λειτούργησε ποτέ;». Με αυτή την ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το εν λόγω σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 2012, δεν λειτούργησε ποτέ στην πράξη. Το γεγονός αυτό, κατά την κυβέρνηση, αφαιρεί κάθε βάση από τις κατηγορίες που συνδέουν τον υπουργό με τη λειτουργία ή τις δραστηριότητες του σωματείου.

Κυβερνητική στήριξη και οριστικό τέλος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός ως προς τη θέση της κυβέρνησης, δηλώνοντας εμφατικά ότι «δεν υπάρχει θέμα Πλεύρη για την κυβέρνηση». Αυτή η φράση υποδηλώνει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να κλείσει τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπο του υπουργού Μετανάστευσης και τις κατηγορίες που τον αφορούν. Η δήλωση αυτή αποτελεί μια σαφή πολιτική τοποθέτηση στήριξης.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «δεν τίθεται θέμα υπουργού», υπογραμμίζοντας την αμετάκλητη απόφαση της κυβέρνησης να καλύψει πλήρως τον Θάνο Πλεύρη. Με αυτές τις δηλώσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πηγή, «τελεία» στο ζήτημα, σηματοδοτώντας το τέλος της συζήτησης από την πλευρά της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki