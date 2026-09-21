Το Κρεμλίνο παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, με τον εκπρόσωπό του, Ντμίτρι Πεσκόφ, να προβαίνει σε σχόλια σχετικά με τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα. Η Μόσχα συνδέει την άνοδο της ακροδεξιάς AfD με την ενεργειακή πολιτική του Βερολίνου, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή αγοράς φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου έχει επηρεάσει την οικονομική κατάσταση της χώρας και την πολιτική σκηνή.

Η αντίδραση της Μόσχας στις γερμανικές εκλογές

Η Μόσχα εξέφρασε την αντίδρασή της στα νέα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία, όπου η ακροδεξιά AfD αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου. Ταυτόχρονα, το κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα CDU δεν κατάφερε καν να εισέλθει στο κοινοβούλιο του συγκεκριμένου κρατιδίου, ένα γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως εκλογικό σοκ για την πολιτική σκηνή.

Σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε αρχικά ότι η νίκη της AfD αποτελεί εσωτερικό ζήτημα της Γερμανίας και ότι το Κρεμλίνο προτιμά να μην προβεί σε εκτενή σχολιασμό επ’ αυτού. Ωστόσο, στη συνέχεια, ο Πεσκόφ υπήρξε επικριτικός έναντι του Βερολίνου, παρατηρώντας χαμηλά ποσοστά αποδοχής για τη σημερινή γερμανική κυβέρνηση.

Η σύνδεση με την ενεργειακή πολιτική

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε ότι η πρωτιά της AfD στις εκλογές της Κυριακής, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Βερολίνο σταμάτησε να αγοράζει φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Αντ’ αυτού, η Γερμανία επέλεξε την αγορά ακριβότερης ενέργειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του.

Ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η πτώση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Γερμανίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την απόφαση. Η Μόσχα, όπως δήλωσε ο Πεσκόφ, λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία σχετικά με τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας.

Κριτική προς τη γερμανική ηγεσία

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι οι Γερμανοί αναζητούν μια εναλλακτική λύση απέναντι στην τρέχουσα ηγεσία της χώρας. Ο βασικός στόχος αυτής της αναζήτησης είναι η βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, καθώς το Κρεμλίνο παρατηρεί τη δυσαρέσκεια των πολιτών και τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησης.

Η αντίδραση της Μόσχας, σύμφωνα με την πηγή, ταιριάζει γάντι με τη γερμανική λέξη «schadenfreude», η οποία υποδηλώνει την ικανοποίηση που νιώθει κάποιος από τα βάσανα κάποιου άλλου. Αυτό το σχόλιο αναδεικνύει την οπτική του Κρεμλίνου απέναντι στις πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γερμανία.

Κυρώσεις ΗΠΑ και σχέσεις με Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αναφέρθηκε επίσης στην επικύρωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του νόμου για την επιβολή σαρωτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο Πεσκόφ διεμήνυσε ότι αυτές οι κυρώσεις, τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε χαρακτηρίσει «κυρώσεις από την κόλαση», δεν θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των κλονισμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Επιπλέον, ο Πεσκόφ τόνισε ότι οι συγκεκριμένες κυρώσεις δεν θα προωθήσουν μια ειρηνευτική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε την αρνητική τους επίδραση τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στις προσπάθειες για ειρήνη.

Το ΝΑΤΟ και οι ασκήσεις στη Βαλτική

Τέλος, ο Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ που διεξάγονται στην περιοχή της Βαλτικής. Υποστήριξε ότι οι ασκήσεις αυτές έχουν ως σκοπό την εξάσκηση αναχαίτισης εμπορικών πλοίων, μια δήλωση που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους στόχους τους.

Ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας σχετικά με τον θεμελιώδη χαρακτήρα του ΝΑΤΟ. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το μπλοκ δημιουργήθηκε ως εργαλείο αντιπαράθεσης και παραμένει τέτοιο», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική φύση του ως στρατιωτικού μηχανισμού αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki