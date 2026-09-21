Μία ιδιαίτερη και συμβολική στιγμή έλαβε χώρα στο φουαγιέ της ΕΡΤ, όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, επέλεξε να αποχαιρετήσει τον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη με έναν ξεχωριστό τρόπο. Ο κ. Φαραντούρης κάθισε στο πιάνο που βρίσκεται στον χώρο και ερμήνευσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες του καλλιτέχνη. Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς αποκαλύφθηκε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής.

Ο ευρωβουλευτής στο πιάνο της ΕΡΤ

Ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής εκλεγμένος με το ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποίησε το πιάνο που βρίσκεται στο φουαγιέ του κτιρίου της ΕΡΤ για να πραγματοποιήσει αυτή την πράξη. Η κίνησή του αυτή αποτέλεσε έναν προσωπικό και συνάμα δημόσιο αποχαιρετισμό προς τον Γιώργο Μαζωνάκη, προσελκύοντας τα βλέμματα και την προσοχή όσων βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο.

Η παρουσία ενός πολιτικού προσώπου σε ένα τέτοιο σκηνικό, να εκφράζεται μέσω της μουσικής, δημιούργησε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η επιλογή του πιάνο ως μέσο έκφρασης προσέδωσε έναν τόνο μελωδικότητας και συναισθήματος σε αυτή τη συμβολική στιγμή, η οποία εκτυλίχθηκε σε έναν από τους κεντρικούς χώρους του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Η επιλογή του τραγουδιού «Ανήκω σε μένα»

Για τον αποχαιρετισμό του, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης επέλεξε να παίσει στο πιάνο το τραγούδι «Ανήκω σε μένα». Πρόκειται για μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και δημοφιλείς επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία έχει αγαπηθεί από το κοινό και έχει συνδεθεί με την καλλιτεχνική του πορεία.

Η ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδιού από τον κ. Φαραντούρη στο πιάνο προσέδωσε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην ενέργειά του. Η επιλογή μιας τόσο γνωστής επιτυχίας του Γιώργου Μαζωνάκη ενίσχυσε τον συμβολισμό του αποχαιρετισμού, καθιστώντας τον άμεσα αναγνωρίσιμο και κατανοητό από τους παρευρισκόμενους και, αργότερα, από το ευρύτερο κοινό.

Η αποκάλυψη από τον υφυπουργό Παιδείας

Το συγκινητικό αυτό σκηνικό δεν έμεινε κρυφό, καθώς αποκαλύφθηκε στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής «Συνδέσεις» της ΕΡΤ NEWS. Ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, ήταν αυτός που «πρόδωσε» το γεγονός, περιγράφοντας την εμπειρία του κατά την είσοδό του στο κτίριο της ΕΡΤ.

Την ώρα που ο κ. Συρίγος περιέγραφε το περιστατικό, προβλήθηκαν ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα πλάνα από το φουαγιέ, επιβεβαιώνοντας οπτικά την περιγραφή του. Αυτή η ταυτόχρονη προβολή συνέβαλε στην άμεση ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού για την ασυνήθιστη αυτή στιγμή, φέρνοντας στο φως την μουσική έκπληξη του ευρωβουλευτή.

Τα λόγια του Άγγελου Συρίγου

Ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, περιέγραψε με σαφήνεια το πώς αντιλήφθηκε το γεγονός. Τα λόγια του μεταφέρθηκαν αυτούσια στον αέρα της εκπομπής, δίνοντας μια ζωντανή εικόνα της στιγμής που εκτυλίχθηκε στο κτίριο της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Συρίγος δήλωσε: «Μπαίνω μέσα στο κτίριο της ΕΡΤ και ακούω σε όλο τον χώρο το τραγούδι του Μαζωνάκη ‘’ανήκω σε μένα’’ να το παίζει κάποιος σε πιάνο. Ποιος ήταν; Ο κ. Φαραντούρης». Η δήλωση αυτή αποτέλεσε την επίσημη επιβεβαίωση του περιστατικού και έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να μάθει για την πρωτότυπη κίνηση του ευρωβουλευτή.

Η ατμόσφαιρα στο φουαγιέ της ΕΡΤ

Η συμβολική μουσική στιγμή, όπως χαρακτηρίστηκε, τράβηξε την προσοχή όλων όσοι βρίσκονταν στον χώρο του φουαγιέ της ΕΡΤ. Η απροσδόκητη εμφάνιση του ευρωβουλευτή στο πιάνο και η ερμηνεία του γνωστού τραγουδιού δημιούργησαν ένα κλίμα έκπληξης και ενδιαφέροντος.

Οι παρευρισκόμενοι έγιναν μάρτυρες ενός γεγονότος που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, καθώς ένας πολιτικός επέλεξε τη μουσική για να εκφράσει έναν αποχαιρετισμό. Η στιγμή αυτή, με την απλότητα και τη μελωδικότητά της, άφησε το δικό της αποτύπωμα σε όσους την παρακολούθησαν από κοντά, πριν καν γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσω της τηλεόρασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit