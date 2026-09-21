Ανακοινώσεις για τα ενεργειακά μέτρα, οι επαφές του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και τα ταξίδια υπουργών σε Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη

Οι ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να γίνουν την Τρίτη ή την Τετάρτη. Η καθυστέρηση των ανακοινώσεων οφείλεται στις συνεχιζόμενες συζητήσεις της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια, οι οποίες αφορούν τον βαθμό συμμετοχής τους στα εν λόγω μέτρα. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για σειρά επαφών, ενώ δύο υπουργοί της κυβέρνησης πραγματοποιούν σημαντικά ταξίδια σε Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη.

Οι ανακοινώσεις για την ενέργεια και η συζήτηση με τα διυλιστήρια

Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης που θα αφορούν κατά κύριο λόγο το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη ή την Τετάρτη. Ο λόγος που οι ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει ακόμη και πήραν μια μικρή παράταση, συνδέεται με τη συζήτηση της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα διυλιστήρια έχουν εκφράσει την απόλυτη διάθεσή τους να συνδράμουν, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Επιπλέον, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν το πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Ωστόσο, ζητούν να εξαιρεθούν από τη στήριξη για την αμόλυβδη βενζίνη, όπου, όπως αναφέρουν, ενεργούν μόνα τους χωρίς κρατική συμμετοχή. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιθυμεί τη στήριξη των διυλιστηρίων σε όλους τους τομείς της εμπορίας καυσίμων, γεγονός που καθιστά τις συζητήσεις ακόμη σε εξέλιξη.

Το ταξίδι του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Σάββατο, όπου αρχικά επισκέφθηκε τη μικρή του κόρη. Σήμερα, προς το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ξεκινά τις επίσημες επαφές του στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι συναντήσεις του πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο θα επικεντρωθούν κυρίως σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Πριν από τις πολιτικές επαφές που θα ακολουθήσουν στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις, τόσο σε τετ-α-τετ όσο και σε ευρύτερη σύνθεση, με εκπροσώπους σημαντικών εταιρειών της Silicon Valley και όχι μόνο.

Ο Κωστής Χατζηδάκης στις Βρυξέλλες για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Στις Βρυξέλλες ταξιδεύει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης. Η επίσκεψη αυτή γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της αυστριακής κυβέρνησης, για να συμμετάσχει σε ημερίδα που αφορά τη δημιουργία της ευρωπαϊκής «Συμμαχίας για τη Μείωση της Γραφειοκρατίας».

Η πρόσκληση αυτή δεν είναι απλώς εθιμοτυπική. Ο Κωστής Χατζηδάκης καλείται να παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία από μεταρρυθμίσεις, όπως ο νόμος «Για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» και η επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Πρόκειται για δύο πεδία στα οποία ο ίδιος είχε προσωπική εμπλοκή. Το πολιτικό βάρος της ημερίδας αντικατοπτρίζεται και στη σύνθεσή της, καθώς στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Valdis Dombrovskis, ο Αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Vincent Van Peteghem, η Ιταλίδα υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων Maria Elisabetta Alberti Casellati και ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Gunther Krichbaum. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι από συνολικά 16 κράτη μέλη.

Ο Σταύρος Παπασταύρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην ατζέντα του βρίσκονται ψηλά θέματα που αφορούν την κλιματική και ενεργειακή διπλωματία.

Το ενδιαφέρον του υπουργού δεν περιορίζεται μόνο σε εθιμοτυπικές επαφές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σταύρος Παπασταύρου θα παρευρεθεί, στις 23 Σεπτεμβρίου, σε μια υψηλού επιπέδου εκδήλωση στο πλαίσιο των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Με πληροφορίες από: Reader