Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε τη δημιουργία «Δύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου κατά των επικριτών της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και κατά των κέντρων δεδομένων. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την «καταστροφή» του συγκεκριμένου κλάδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας κυβερνητικής οντότητας, την οποία ονόμασε «Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Force).

Η στάση του Τραμπ απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει μια διαφορετική στάση σε σχέση με τον αυξανόμενο δημόσιο σκεπτικισμό που παρατηρείται σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ίδιος διαφοροποιείται από τις σοβαρές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια, οι οποίες διατυπώνονται από ηγετικά στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η στάση υπογραμμίζει την πρόθεσή του να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τομέα, παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται από άλλες πλευρές.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ορισμένοι φιλελεύθεροι κύκλοι επιδιώκουν τον «αφανισμό ή την καταστροφή της τεχνητής νοημοσύνης». Αυτή η θέση αποτελεί κεντρικό σημείο της κριτικής του προς όσους εκφράζουν αρνητικές απόψεις για την εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής. Ο πρώην πρόεδρος τόνισε την πεποίθησή του ότι τέτοιες ενέργειες θα ήταν επιζήμιες για την πρόοδο και την καινοτομία.

Δέσμευση για προστασία και ανάπτυξη του κλάδου

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του, Truth Social, για να διατυπώσει με σαφήνεια τη δέσμευσή του απέναντι στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. «Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια να το επιτρέψω αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πιθανότητα καταστροφής του κλάδου. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά του να παρέμβει ενεργά για την προστασία του τομέα.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να μην εμποδίσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτού του εκπληκτικού κλάδου», τόνισε. Αντιθέτως, όπως ανέφερε, η προσέγγισή του θα είναι υποστηρικτική: «Αντιθέτως, θα τον στηρίξουμε, θα τον βοηθήσουμε και θα τον προστατεύσουμε καθώς αναπτύσσεται!». Αυτή η υπόσχεση σηματοδοτεί μια πολιτική στήριξης και ενθάρρυνσης για την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η δημιουργία της «Δύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης»

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε τη δημιουργία μιας ειδικής «Δύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης». Ο σκοπός αυτής της νέας κυβερνητικής οντότητας, όπως διευκρίνισε, θα είναι να εντοπίζει «τα κακώς κείμενα» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλο που δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τη λειτουργία ή τη δομή αυτής της Δύναμης, η ανακοίνωση υποδηλώνει μια προσπάθεια για ρύθμιση και επίβλεψη του κλάδου.

Η πρωτοβουλία για τη σύσταση της «Δύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης» δείχνει την πρόθεση του Τραμπ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εστίαση στον εντοπισμό «των κακώς κείμενων» υποδηλώνει μια προσέγγιση που στοχεύει στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων ή αρνητικών επιπτώσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη ανάπτυξη του κλάδου.

Επικείμενος διορισμός «Τσάρου» για την τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από τη δημιουργία της «Δύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης», ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι σύντομα θα προβεί στον διορισμό ενός συντονιστή για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ρόλος αυτός αναφέρθηκε ως «Τσάρος» της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στη θέση αυτή. Ο «Τσάρος» θα έχει την ευθύνη να συντονίζει τις προσπάθειες και τις πολιτικές που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη σε κυβερνητικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση του επικείμενου διορισμού ενός «Τσάρου» για την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την εικόνα μιας οργανωμένης προσπάθειας για την ενσωμάτωση και τη διαχείριση της τεχνολογίας αυτής στην αμερικανική κοινωνία και οικονομία. Ο συντονιστής αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών που προανήγγειλε ο Τραμπ, με στόχο τη στήριξη και την προστασία του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki