Η Ρωσία εκφράζει ανοιχτά τη στήριξή της προς το γερμανικό κόμμα AfD, λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Παράλληλα, στη Ρωσία διεξάγονται οι εκλογές για τη νέα Κρατική Δούμα, με την ψηφοφορία να διαρκεί τρεις ημέρες, από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Η εκλογική διαδικασία στη Ρωσία χαρακτηρίζεται από περιορισμένες επιλογές, καθώς η ομοσπονδιακή λίστα του φιλελεύθερου κόμματος Γιαμπλόκο έχει αποκλειστεί.

Ρωσική στήριξη στην AfD ενόψει γερμανικών εκλογών

Λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, που βρίσκεται στις ακτές της Βαλτικής, η AfD δέχεται δημόσια στήριξη από τη Ρωσία. Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι το κρατίδιο «θα γνωρίσει ξανά άνθηση, εάν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσικό αέριο του Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με την AfD».

Ο Ντμίτριεφ απάντησε σε ανάρτηση της συμπροέδρου της AfD, Άλις Βάιντελ, η οποία είχε καλέσει σε πολιτική αλλαγή στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, δηλώνοντας «Τέλος στην ενεργειακή και βιομηχανική αυτοκτονία της Γερμανίας». Η AfD, όπως και το κόμμα BSW, τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας την επιστροφή σε φθηνότερες ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία, όπως συνέβαινε πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο ρόλος του Κίριλ Ντμίτριεφ και οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ δεν είναι μόνο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η δημόσια παρέμβασή του υπογραμμίζει το ρωσικό ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία.

Ωστόσο, οι κρατιδιακές εκλογές δεν μπορούν από μόνες τους να επιφέρουν αλλαγή στο ζήτημα των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, καθώς αυτές υπόκεινται στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ενδιαφέρον της Μόσχας φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο σε μια ενδεχόμενη πολιτική ανατροπή σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, προκήρυξη πρόωρων εκλογών και ενδεχόμενη ενίσχυση της AfD στην ομοσπονδιακή πολιτική σκηνή.

Εκλογές για τη νέα Κρατική Δούμα στη Ρωσία

Στη Ρωσία, οι εκλογές για τη νέα Κρατική Δούμα διεξάγονται από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη κοινοβουλευτική αναμέτρηση μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Ενωμένη Ρωσία, το κόμμα που στηρίζει τον Πρόεδρο της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, παραμένει η κυρίαρχη δύναμη και ελέγχει τη Δούμα για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Απέναντί της βρίσκονται κυρίως κόμματα της λεγόμενης «συστημικής αντιπολίτευσης», όπως οι Κομμουνιστές και το εθνικιστικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις ασκούν κατά περίπτωση κριτική στην κυβέρνηση, αλλά έχουν στηρίξει το Κρεμλίνο σε κεντρικές επιλογές του, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα περιοριστικό πολιτικό περιβάλλον, με το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων που τάσσονται ανοιχτά εναντίον του πολέμου να βρίσκεται εκτός αναμέτρησης.

Ο αποκλεισμός του κόμματος Γιαμπλόκο

Το μεγαλύτερο πλήγμα για την αντιπολεμική αντιπολίτευση ήρθε πριν από τις εκλογές, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την εγγραφή της ομοσπονδιακής λίστας της Γιαμπλόκο. Το Γιαμπλόκο είναι το μοναδικό εγγεγραμμένο ρωσικό κόμμα που έχει τοποθετηθεί ανοιχτά κατά του πολέμου στην Ουκρανία, έχοντας κατέβει στην προεκλογική περίοδο με σύνθημα υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας. Η απόφαση του δικαστηρίου σημαίνει ότι οι Ρώσοι δεν μπορούν να ψηφίσουν την ομοσπονδιακή λίστα του κόμματος.

Παρόλα αυτά, το κόμμα δεν αποκλείστηκε ολοκληρωτικά από τις εκλογές. Ενενήντα εννέα υποψήφιοί του κατάφεραν να παραμείνουν στα ψηφοδέλτια μονοεδρικών περιφερειών στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και σε ακόμη 41 περιφέρειες της χώρας. Το ίδιο το κόμμα έχει προσφύγει κατά του αποκλεισμού του και υποστηρίζει ότι η ομοσπονδιακή λίστα αφαιρέθηκε λόγω της αντιπολεμικής πολιτικής του γραμμής.

Σχέδια για διεθνές επιχειρηματικό φόρουμ

Σε ένα άλλο πλαίσιο, ο Κίριλ Ντμίτριεφ έχει ανακοινώσει τη διοργάνωση επιχειρηματικού φόρουμ το 2027. Στο φόρουμ αυτό αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 20 γερμανικές επιχειρήσεις έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία υπογραμμίζει τις προσπάθειες για τη διατήρηση των οικονομικών δεσμών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis