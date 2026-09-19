Έρευνες για πλασμαφαιρέσεις στην Κύπρο: Εντοπισμός μηχανημάτων στη Λάρνακα και κοινοβουλευτικός έλεγχος

Εκτεταμένες έρευνες αναμένονται το επόμενο διάστημα σε ιατρικά κέντρα, ιατρεία και νοσηλευτήρια της Κύπρου που διενεργούν πλασμαφαιρέσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι την Τετάρτη (9/9), ο οποίος έφερε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο προσκήνιο με τραγικό τρόπο. Οι κυπριακές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη αστυνομικής έρευνας.

Εκτεταμένοι έλεγχοι σε ιατρικές μονάδες

Οι επικείμενες έρευνες στην Κύπρο θα επικεντρωθούν σε διάφορες πτυχές της διενέργειας πλασμαφαίρεσης. Πρόκειται να εξεταστούν οι άδειες που έχουν εκδοθεί για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, καθώς και οι άδειες των ιατρών που την εκτελούν. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών θα τεθεί και ο εξοπλισμός των ιατρείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία συνδέθηκε με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων στην Κύπρο, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση του πλαισίου λειτουργίας των σχετικών κέντρων και ιατρείων.

Εντοπισμός μηχανημάτων στη Λάρνακα και αστυνομική έρευνα

Αφορμή για τις εξελίξεις στην Κύπρο αποτέλεσε μία επιστολή που στάλθηκε τη Δευτέρα (14/9) από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών της Κύπρου προς την Αστυνομία. Στην επιστολή αυτή αναφερόταν ο εντοπισμός μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε ένα ιατρικό κέντρο στην πόλη της Λάρνακας.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λάρνακας έχει ήδη αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανημάτων παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία που διέπει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις και εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας του νησιού, Βύρωνα Βύρωνος, για την υπόθεση έχει ήδη συσταθεί ανακριτική ομάδα. Ο κ. Βύρωνος δήλωσε ότι όπου κριθεί απαραίτητο, θα ζητηθεί και άλλη εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη για την πληρέστερη διερεύνηση. Ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, πρόσθεσε ότι θα αξιοποιηθούν ευρήματα από προηγούμενη έρευνα, η οποία είχε πραγματοποιηθεί πριν από τρία χρόνια και αφορούσε το ίδιο ιατρικό κέντρο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξετάζει το ζήτημα

Παράλληλα με τις αστυνομικές και διοικητικές έρευνες, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης τίθεται και στο μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της Κύπρου. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, δήλωσε μετά τη συνεδρία της Πέμπτης (17/9) ότι το ζήτημα εγγράφηκε αυτεπάγγελτα, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα που αποδίδεται στην υπόθεση.

Η Επιτροπή έχει θέσει στο επίκεντρο το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας που διέπει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση των υφιστάμενων κανονισμών και διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς διενέργειας της πλασμαφαίρεσης.

Το εύρος της κοινοβουλευτικής συζήτησης

Η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας αναμένεται να είναι περιεκτική και να καλύψει διάφορες πτυχές. Μεταξύ άλλων, θα αφορά τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται στα κέντρα υγείας και στα νοσηλευτήρια που διαθέτουν άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Επίσης, θα εξεταστεί η διαδικασία αδειοδότησης των επαγγελματιών υγείας που πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την πλασμαφαίρεση, με την Επιτροπή να εξετάζει συνολικά τις προϋποθέσεις και τους μηχανισμούς εποπτείας. Η συζήτηση αναμένεται να αρχίσει εντός Οκτωβρίου. Στόχος, όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής, είναι να υπάρξει συμβολή στη διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τη χαρτογράφηση των κέντρων όπου πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση, καθώς και για την ενίσχυση των ελέγχων και των επιθεωρήσεων. «Εκ μέρους όλης της Επιτροπής Υγείας έχουμε εγγράψει το ζήτημα», υπογράμμισε η κ. Ορφανίδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki