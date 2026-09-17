Οι σοσιαλδημοκράτες κέρδισαν τις εκλογές στη Σουηδία με τρεις έδρες διαφορά – Αναμένεται παραίτηση Κρίστερσον

Το αριστερό μπλοκ, με επικεφαλής την ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μαγκνταλένα Άντερσον, αναδείχθηκε νικητής στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας. Η εκλογική αρχή της χώρας ανακοίνωσε την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026, την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων, επιβεβαιώνοντας την οριακή επικράτηση του κεντροαριστερού συνασπισμού. Το αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο για κυβερνητική αλλαγή, με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον να αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του.

Η επικράτηση του αριστερού μπλοκ

Οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου 2026, στη Σουηδία κατέληξαν σε μια οριακή νίκη για το αριστερό μπλοκ. Ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης κατάφερε να αποσπάσει συνολικά 176 έδρες στο κοινοβούλιο.

Αντίθετα, το δεξιό μπλοκ, το οποίο είχε επικεφαλής τον απερχόμενο συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον, εξασφάλισε 173 έδρες. Η διαφορά των τριών εδρών καθιστά το αποτέλεσμα ιδιαίτερα αμφίρροπο και αναδεικνύει την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προηγήθηκε των εκλογών.

Η ηγεσία της Μαγκνταλένα Άντερσον

Η Μαγκνταλένα Άντερσον, ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, βρίσκεται στο τιμόνι του αριστερού μπλοκ που κέρδισε τις εκλογές. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της στην πρωθυπουργία της Σουηδίας.

Η Άντερσον αναμένεται να αναλάβει ξανά τα καθήκοντά της μετά από μια περίοδο τεσσάρων ετών κατά την οποία το κόμμα της βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Η επικράτηση του συνασπισμού της κεντροαριστεράς, με τις 176 έδρες, της δίνει την εντολή να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση της χώρας.

Η θέση του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον

Ο απερχόμενος συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος ηγείται του δεξιού Κόμματος των Μετριοπαθών, δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Η σιωπή του έρχεται μετά την ανακοίνωση των οριστικών αριθμών εδρών από την εκλογική αρχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT, επικαλούμενο πηγές, ο Ουλφ Κρίστερσον αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του σύντομα. Αυτή η εξέλιξη είναι συνήθης μετά από μια εκλογική ήττα, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη της εξουσίας από το νικητήριο μπλοκ.

Ολοκλήρωση καταμέτρησης και τυπική επικύρωση

Η εκλογική αρχή της Σουηδίας επιβεβαίωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση όλων των ψήφων για το κοινοβούλιο, το οποίο αποτελείται από 349 έδρες. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026, μετά τις εκλογές της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Παρόλο που η καταμέτρηση έχει τελειώσει και τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί, το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα τελεί υπό την τυπική επικύρωση. Αυτή η επίσημη διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, οριστικοποιώντας πλήρως τη νέα σύνθεση του σουηδικού κοινοβουλίου και την αλλαγή στην κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki