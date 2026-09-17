Ο πρωθυπουργός για τη δικαιοσύνη: Μείωση 50% του χρόνου απονομής έως το 2027

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικό στόχο τη δραστική μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2027. Η συγκεκριμένη εξαγγελία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής εκδήλωσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής του αναβάθμισης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της επίσπευσης των δικαστικών διαδικασιών, προκειμένου οι αποφάσεις να εκδίδονται σε ένα σαφώς συντομότερο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Ο στόχος για την επίσπευση της απονομής της δικαιοσύνης

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε με έμφαση στην κυβερνητική βούληση για την επίσπευση των ρυθμών απονομής της Δικαιοσύνης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο φιλόδοξος στόχος που έχει τεθεί είναι ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης να μειωθεί σημαντικά, φτάνοντας τις 600 με 650 ημέρες. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% σε σχέση με τον σημερινό μέσο χρόνο που απαιτείται.

Επί του παρόντος, ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης ανέρχεται περίπου στις 1.500 ημέρες, γεγονός που καθιστά τις διαδικασίες χρονοβόρες. Με την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, ο χρόνος αυτός θα μειωθεί στο μισό, ή και ακόμη λιγότερο, έως τα τέλη του 2027. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία αυτής της εξέλιξης για την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος της χώρας.

Νέος δικαστικός χάρτης και δικαστική αστυνομία

Πέραν του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τη μείωση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον ευρύτερο τομέα της δικαιοσύνης. Ειδικότερα, έκανε λόγο για τον νέο Δικαστικό Χάρτη, ένα σχέδιο που αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές και να αναδιαμορφώσει τόσο τη δομή όσο και τη λειτουργία των δικαστηρίων σε όλη την επικράτεια.

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός στάθηκε στον θεσμό της Δικαστικής Αστυνομίας, η οποία έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της τάξης εντός των δικαστικών αιθουσών και των κτιρίων. Οι αναφορές αυτές υποδηλώνουν μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και τη συνολική βελτίωση του δικαστικού συστήματος, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις σε πολλαπλά επίπεδα.

Απάντηση στις επικρίσεις για το κράτος δικαίου

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση. Οι επικρίσεις αυτές προέρχονται από την αντιπολίτευση και εστιάζουν σε ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, αποτελώντας ένα σημείο τριβής στην πολιτική αντιπαράθεση.

Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές πολιτικές και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, απαντώντας στις κατηγορίες που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών. Η απάντηση αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου δημόσιου διαλόγου που διεξάγεται στην πολιτική σκηνή της χώρας, αναφορικά με την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου και τη διαφάνεια.

Η συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ταμείο Ανάκαμψης

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαιρετική συνεργασία που αναπτύχθηκε. Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση των σύνθετων διαδικασιών που αφορούν την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενός κρίσιμου εργαλείου για την οικονομία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση ότι, χάρη σε αυτή την αποτελεσματική συνεργασία, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η δήλωση αυτή έρχεται σε διάψευση όσων είχαν εκφράσει αμφιβολίες ή είχαν προβλέψει ότι η χώρα μας δεν θα κατάφερνε να διαχειριστεί με επιτυχία τους συγκεκριμένους πόρους, επιβεβαιώνοντας την ορθή και αποτελεσματική πορεία της Ελλάδας στον τομέα αυτό.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr