Σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Πατούλη με αίτημα παραίτησης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την άμεση παραίτησή του. Η επίθεση αυτή εκδηλώθηκε με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις που αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και τη δράση διαφόρων «κέντρων ευεξίας και αναζωογόνησης». Ο κ. Πολάκης έθεσε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις ιδιότητες και τις δραστηριότητες του κ. Πατούλη στον συγκεκριμένο τομέα, υποστηρίζοντας ότι αυτές δημιουργούν ασυμβίβαστο με τον θεσμικό του ρόλο.

Η σφοδρή επίθεση του Παύλου Πολάκη

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα στην κριτική του προς τον Γιώργο Πατούλη. Με μια αιχμηρή δήλωση, ο κ. Πολάκης αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία και τη στάση του προέδρου του ΙΣΑ, χαρακτηρίζοντάς τον με βαρείς χαρακτηρισμούς. Η δήλωση του βουλευτή υπογραμμίζει την ένταση της επίθεσης, καθώς αναρωτήθηκε για την προσπάθεια συγκάλυψης και δικαιολόγησης «των αδικαιολόγητων».

Ειδικότερα, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αααα ρε ΠΑΤΟΥΛΗ, τι ξεφτίλας είσαι!!!! Γι’ αυτό προσπαθείς να συγκαλύψεις και να δικαιολογήσεις τα ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ;;». Αυτή η φράση αποτελεί τον πυρήνα της επίθεσης, θέτοντας το ζήτημα της διαφάνειας και της ευθύνης του κ. Πατούλη απέναντι στις αποκαλύψεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η αφορμή για την επίθεση του Παύλου Πολάκη ήταν οι αποκαλύψεις που σχετίζονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αν και οι πηγές δεν παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις, αυτές αναφέρονται ως το έναυσμα για την αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και την επακόλουθη κριτική προς τον Γιώργο Πατούλη.

Το γεγονός αυτό φαίνεται να έχει συνδεθεί με τη γενικότερη δράση και λειτουργία διαφόρων «κέντρων ευεξίας και αναζωογόνησης», τα οποία τέθηκαν στο στόχαστρο του κ. Πολάκη. Η σύνδεση αυτή υποδηλώνει ότι οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ενδεχομένως να έχουν αναδείξει ζητήματα που αφορούν τις πρακτικές και την εποπτεία των εν λόγω κέντρων.

Τα «κέντρα ευεξίας και αναζωογόνησης» στο επίκεντρο

Ο Παύλος Πολάκης έστρεψε την προσοχή του στη δράση των «κέντρων ευεξίας και αναζωογόνησης», τα οποία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, φαίνεται να αποτελούν μέρος του προβλήματος. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία αυτών των κέντρων, ειδικά σε συνάρτηση με τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κριτική του κ. Πολάκη αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση ή προβληματισμός γύρω από τις δραστηριότητες αυτών των κέντρων, και ότι ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, θα έπρεπε να έχει ενεργό ρόλο στην εποπτεία και τον έλεγχό τους. Η αναφορά σε αυτά τα κέντρα αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας του βουλευτή για την ανάγκη παραίτησης του κ. Πατούλη.

Οι ιδιότητες του Γιώργου Πατούλη που αμφισβητούνται

Ένα κεντρικό σημείο της επίθεσης του Παύλου Πολάκη αφορά τις πολλαπλές ιδιότητες του Γιώργου Πατούλη σε φορείς που σχετίζονται με τον χώρο της υγείας και της αισθητικής. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι ο κ. Πατούλης είναι πρόεδρος σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην «αναγεννητική» αισθητική και ιατρική. Συγκεκριμένα, ο κ. Πολάκης αναρωτήθηκε: «Είσαι και ΠΡΟΕΔΡΟΣ σε εταιρεία «αναγεννητικής» αισθητικής κλπκλπ «Ιατρικής»;;;;;;».

Επιπλέον, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι ο Γιώργος Πατούλης είναι και πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». Η αναφορά σε αυτές τις ιδιότητες χρησιμοποιείται από τον κ. Πολάκη για να υποστηρίξει ότι ο κ. Πατούλης έχει προσωπικό συμφέρον από τις δραστηριότητες που υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχει, δημιουργώντας έτσι ένα ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Το κάλεσμα σε παραίτηση και οι κατηγορίες για «κονομία»

Στο πλαίσιο της σφοδρής του επίθεσης, ο Παύλος Πολάκης απηύθυνε στον Γιώργο Πατούλη ένα άμεσο και κατηγορηματικό κάλεσμα για παραίτηση. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε ότι οι ιδιότητες και οι δραστηριότητες του κ. Πατούλη καθιστούν αδύνατο τον αντικειμενικό έλεγχο των εν λόγω κέντρων και πρακτικών.

Ο κ. Πολάκης διατύπωσε την άποψη ότι ο Γιώργος Πατούλης δεν μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά τον χώρο, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Αφού κονομάς και συ από βιταμίνες, βλαστοκύτταρα και λοιπά ζαρζαβατικά!!». Με αυτή τη φράση, ο Παύλος Πολάκης υπαινίχθηκε ότι ο πρόεδρος του ΙΣΑ έχει οικονομικό όφελος από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα «κέντρα ευεξίας», γεγονός που τον καθιστά ακατάλληλο για τη θέση του. Το μήνυμα του κ. Πολάκη ήταν σαφές και εμφατικό: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΤΩΡΑ!!».

Με πληροφορίες από: Topontiki