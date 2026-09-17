Ανδρουλάκης: Έχουμε το σχέδιο, το πολιτικό προσωπικό και ανεξαρτησία από τα συμφέροντα για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε αναλυτικά το διαφορετικό σχέδιο του κόμματός του για την αύξηση της παραγωγής πλούτου και τη δίκαιη κατανομή του στη χώρα. Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι ο αγώνας του δεν αφορά την εξουσία, αλλά την επίτευξη πολιτικής αλλαγής. Εξήγησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και αναφέρθηκε στην κοστολόγηση των μέτρων που προτείνει το κόμμα του.

Διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέλυσε το όραμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για ένα εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάστηκε και στη ΔΕΘ. Τόνισε την ανάγκη για μία νέα προσέγγιση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, προειδοποιώντας για πιθανές «περιπέτειες» αν η χώρα δεν υιοθετήσει διαφορετική πολιτική και παραγωγική βάση.

Επέκρινε το υφιστάμενο μοντέλο που βασίζεται στο real estate και την πώληση ακινήτων για την εμφάνιση ανάπτυξης, καθώς και στα έσοδα από έμμεσους φόρους που εξαρτώνται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει επενδύσεις σε ένα παραγωγικό μοντέλο που θα συνδέεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και έναν σύγχρονο τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κοστολόγηση των προτεινόμενων μέτρων

Σχετικά με το δημοσιονομικό αποτύπωμα των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά αφορούν τη σταδιακή καταβολή του 13ου μισθού, την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τη θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Για το πρώτο έτος εφαρμογής, το συνολικό κόστος των μέτρων υπολογίζεται σε 1 δισεκατομμύριο 370 εκατομμύρια ευρώ, με την καθαρή δαπάνη να ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τον τέταρτο χρόνο, ο οποίος περιλαμβάνει και την τελευταία δόση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, το συνολικό κόστος φτάνει τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με την καθαρή δαπάνη να διαμορφώνεται στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και η κριτική στην κυβέρνηση

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην αξιολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι «το Δημοσιονομικό Συμβούλιο βεβαίως πρέπει να ελέγξει τα προγράμματα όλων των κομμάτων». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται και η επίπτωση κάθε μέτρου στην οικονομία και την κοινωνία.

Σχολιάζοντας το δίλημμα περί πολιτικής αστάθειας αν δεν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διερωτήθηκε: «Στα ενοίκια ελπίδα; Στην υγεία ελπίδα; Στην παιδεία ελπίδα; Πού έχουν δώσει ελπίδα;». Υπογράμμισε ότι ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, αμφισβητώντας την επιτυχία της κυβέρνησης.

Πολιτική αλλαγή έναντι εναλλαγής εξουσίας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας: «Δεν δίνω μάχη για την εξουσία. Δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή». Εξήγησε ότι η πολιτική αλλαγή για τον ίδιο σημαίνει τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στη ζωή των πολιτών, κάτι που διαφέρει από την απλή εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει το απαραίτητο πρόγραμμα, το πολιτικό προσωπικό και την ανεξαρτησία από τα συμφέροντα, στοιχεία που θεωρεί κρίσιμα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Απαντήσεις σε σενάρια πολιτικής αστάθειας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στην τακτική των κυβερνήσεων να χρησιμοποιούν το θέμα της ακυβερνησίας και της έλλειψης σταθερότητας λίγο πριν τις εκλογές. «Είδαμε τα χαΐρια του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα που ζητούν άλλη μία θητεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η χώρα δεν πρέπει να οπισθοδρομήσει, αλλά να προχωρήσει μπροστά. Κατέληξε λέγοντας ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα, προσθέτοντας «Ας μιλάμε, λοιπόν, με ειλι».

Με πληροφορίες από: News.gr